Nửa đầu tháng 10 âm lịch: Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp đổi vận rực rỡ, tài lộc bội thu, phúc khí dồi dào, an nhàn mà hưởng vinh hoa - phú quý

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 11:03

Dự đoán trong nửa cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn có tên dưới đây sẽ gặp sao may mắn chiếu mệnh, cuộc sống thăng hoa như ý.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão sống tình cảm, chân thành lại có gan làm giàu nên cơ cực đến mấy cũng không thể làm khó Mão. Ngược lại, sau những vận hạn, thất bại Mão càng trưởng thành, ngoan cường và thành công hơn trong sự nghiệp.

Trong nửa đầu tháng 10 âm lịch, công danh tuổi Mão rộng mở, bạc tiền dư dả. Đã tài năng lại được trời ban phúc lộc nên con giáp này sẽ may mắn hơn người. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, nỗ lực không ngừng con giáp này chắc chắn sẽ trở thành đại gia bạc tỷ, có cả nhà lẫn xe.

Nửa đầu tháng 10 âm lịch: Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp đổi vận rực rỡ, tài lộc bội thu, phúc khí dồi dào, an nhàn mà hưởng vinh hoa - phú quý - Ảnh 1
Trong nửa đầu tháng 10 âm lịch, công danh tuổi Mão rộng mở, bạc tiền dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có tinh thần mạnh mẽ và luôn có ý chí kiên định. Trong công việc, con giáp luôn chăm chỉ, tháo vát và biết sáng tạo, sử dụng trí thông minh của mình để tạo ra những điều tốt đẹp hơn.

Đặc biệt, thời gian nửa đầu tháng 10 âm lịch, tuổi Thìn được sao may mắn chiếu cố, sẽ kết nạp được nhiều năng lượng tích cực giúp mọi thứ trong cuộc sống tươi sáng hơn. Không những thế, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, tạo điều kiện để thu hút tài vận dồi dào. 

Nửa đầu tháng 10 âm lịch: Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp đổi vận rực rỡ, tài lộc bội thu, phúc khí dồi dào, an nhàn mà hưởng vinh hoa - phú quý - Ảnh 2
Đặc biệt, thời gian nửa đầu tháng 10 âm lịch, tuổi Thìn được sao may mắn chiếu cố, sẽ kết nạp được nhiều năng lượng tích cực giúp mọi thứ trong cuộc sống tươi sáng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong thời gian nửa đầu tháng 10 âm lịch, cuộc sống của Dần ngày càng khởi sắc, nhất là vấn đề tài chính. Bạn đi đâu cũng được người khác cung phụng, nể trọng. Những dự án lớn nhỏ trong công ty, cấp trên đều giao phó hết cho bạn.

Tuy nhiên, con giáp này cũng nên thận trọng trong việc phán đoán kẻo ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Bạn làm gì cũng đừng quá vội vàng, hấp tấp, đừng tạo cơ hội cho tiểu nhân hãm hại, ngáng đường.

Nửa đầu tháng 10 âm lịch: Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp đổi vận rực rỡ, tài lộc bội thu, phúc khí dồi dào, an nhàn mà hưởng vinh hoa - phú quý - Ảnh 3
Trong thời gian nửa đầu tháng 10 âm lịch, cuộc sống của Dần ngày càng khởi sắc, nhất là vấn đề tài chính - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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