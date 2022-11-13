Nửa đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp Tuất, Mùi, Sửu vướng phải những vận hạn gì khiến người người ao ước ?

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 17:09

Bước vào thời điểm vượng khí, bản mệnh gặp được quý nhân hóa giải hiềm khích cho bạn, không những vậy người này còn giúp bạn mang về những hợp đồng béo bở.

Tuổi Sửu 

Chúc mừng tuổi Sửu lọt top 3 con giáp may mắn nhất trong 15 ngày đầu tháng 10 Âm lịch, đây là giai đoạn tuổi Sửu đón nhận nhiều tin vui tài lộc nhất do được sao Thiên Tinh chiếu mệnh, con giáp này trở nên sáng suốt hơn ở mọi phương diện. 

So với thời điểm những tháng trước đó, tuổi Sửu lao đao gặp nhiều khó khăn đặc biệt về công việc gặp tiểu nhân hãm hại không ngóc đầu nổi, từ đó mà bản thân nợ nần không ít. Bước vào thời điểm vượng khí, bản mệnh gặp được quý nhân hóa giải hiềm khích cho bạn, không những vậy người này còn giúp bạn mang về những hợp đồng béo bở. 

Đây cũng là thời điểm tốt đẹp để các cặp đôi tiến tới hôn nhân, vào thời điểm gần cuối năm sao Thủy Diệu càng phát triển mạnh mẽ, tạo ra những ngọt ngào trong tình yêu nên kết hôn vào thời điểm này sẽ hạnh phúc trăm năm. 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi có bản chất rất tốt. Họ đối xử khá công bằng, chính trực với tất cả mọi người. Vì vậy, con giáp này có danh tiếng rất tốt, ghi điểm trong mắt quý nhân và có thể đạt được thành công trong sự nghiệp ngay trong lần "ra quân" đầu tiên.

Nhiều người bị thu hút bởi con giáp tuổi Mùi. Họ tốt bụng và tích cực nên ngày thường được quý nhân giúp đỡ rất nhiều, giúp sức cho họ nỗ lực vượt qua khó khăn.

Nửa đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp Tuất, Mùi, Sửu vướng phải những vận hạn gì khiến người người ao ước ? - Ảnh 1
Tháng 10 Âm lịch năm nay, vận trình phát triển của người tuổi Mùi sẽ tăng nhanh, đạt được sự viên mãn. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau, con giáp này sẽ có thêm cơ hội để tăng thu nhập vào nửa cuối tháng này.

Ngày càng có nhiều người giúp đỡ, con giáp tuổi Mùi sẽ có một sự thay đổi lớn trong cuộc đời vào thời gian tới.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất không quá màu mè, tốt bụng, bản tính thật thà lại tin người nên bị kẻ xấu lợi dụng điểm yếu này hãm hại, bên cạnh đó bản mệnh cũng dễ bị đồng nghiệp chơi xấu khiến tài chính hao hụt.

Bước sang tháng mới, đặc biệt trong 10 ngày đầu tuổi Tuất nhanh chóng nhận diện được vấn đề, đề cao cảnh giác hơn với những người luôn có thái độ đâm chọc sau lưng. Bởi bản tính vốn hiền lành tốt bụng nên tuổi Tuất không có ý định tính toán hơn thua với những người đó, thậm chí còn cho họ cơ hội sửa đổi, khiến họ tâm phục, khẩu phục.

Phương diện tình cảm tiến triển tốt đẹp, nhất là với những người đã có gia đinh đón nhận tin vui thêm người thêm của. 

* Thông tin mang tính chất tham khảo

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