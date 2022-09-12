Nửa đầu năm 2023, con giáp nào phúc khí cao hơn núi?

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 23:24

Cùng đón chờ điều diệu kì sẽ xảy ra với 3 con giáp dưới đây trong năm Quý Mão nhé!

Tuổi Dần

Người tuổi Dần làm việc gì cũng chăm chỉ, tận tụy không thích dây dưa, luôn cố gắng hoàn thành mọi việc nên con giáp này thường thu được kết quả cao trong công việc nên được cấp trên vô cùng trọng dụng.Thời gian nửa đầu năm 2023, vận may liên tiếp kéo đến với người tuổi Dần, mọi chuyện đen đủi đều được hóa giải hết nên cuộc sống vô cùng thuận buồm xuôi gió. Sự nghiệp hanh thông, thu nhập dồi dào, chuyện tình cảm lại vô cùng hạnh phúc. 3 năm tới chính là thời điểm “tam hỷ lâm môn’ của con giáp này.

Tuổi Hợi

Đứng đầu những Top con giáp may mắn trong năm 2023 là tuổi Hợi (đặc biệt là tuổi Quý Hợi). Bước sang năm mới Quý Mão, những người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới.

Nửa đầu năm 2023, con giáp nào phúc khí cao hơn núi? - Ảnh 1
Thần Tài trông nom, tài lộc vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Đặc biệt nửa cuối năm 2023, kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc.

Nếu mua bất động sản trong năm nay, tiền trong túi của những người sinh năm Hợi sẽ không ngừng tăng lên. Đây có thể nói là một năm tài chính dồi dào của nhiều người tuổi Hợi, họ đạt được một số thành tựu vang dội trong sự nghiệp.

Về lý thuyết, đây là vị trí mang lại may mắn và thuận lợi. Nhưng không phải người sinh năm Hợi nào cũng suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu bẩm sinh đã có tài vận hanh thông, đặc biệt là về Thiên Tài và Hoạnh Tài nên con giáp thường có số trúng độc đắc.Thời gian đầu năm 2023, người tuổi Dậu sẽ đón nhận được những cơ hội phát tài và đặc biệt các khoản đầu tư trước đây đã đến thời điểm thu lợi nhuận. Thu nhập của con giáp này cứ thế tăng lên không ngừng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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