Nửa cuối tháng 9/2023: 3 con giáp buôn may bán đắt, tài vận dồi dào, thu nhập tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 16:36

Thời gian này, vận trình công việc - tài lộc của 3 con giáp sau cũng có phần hanh thông, thuận lợi, gặp khó khăn là có quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Tý 

Theo tử vi, nửa cuối tháng 9/2023 mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền cho tuổi Tý. Chuyện làm ăn kinh doanh đang trên đà phát triển, bản mệnh thu về không ít kinh nghiệm quý báu cho mình cũng như những mối hợp tác lâu dài.

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tý cũng có phần hanh thông, thuận lợi, gặp khó khăn là có quý nhân giúp đỡ. Song bản mệnh không nên chủ quan, bởi nếu muốn tiến lên phía trước thì phải tự thân cố gắng, nỗ lực chứ đừng quá dựa dẫm vào người khác.

Ngược lại, vận trình tình cảm không như ý. Có điềm báo mâu thuẫn giữa các cặp đôi. Nếu đã có gia đình con giáp này nên chấn chỉnh lại thói quen thường ngày, có thể bản mệnh thấy đó chỉ là những chuyện nhỏ nhưng lâu ngày dồn nén sẽ gây nên sự ức chế cho bạn đời.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Nửa cuối tháng 9/2023: 3 con giáp buôn may bán đắt, tài vận dồi dào, thu nhập tăng theo cấp số nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất trời sinh ngoan cường, ai cần giúp đỡ xung quanh sẽ giúp một tay, biết tận dụng vận may để làm việc của mình. Hơn nữa, con giáp này còn đặc biệt đảm đang, ngăn nắp, là người tình cảm, sống hướng về gia đình.

Nửa cuối tháng 9/2023, người tuổi Mão cả về tài lộc và sự nghiệp hứa hẹn sẽ có bước phát triển đáng kể. Họ vốn là người trung thực, tháo vát, có tài hùng biện, cần cù tiết kiệm, sẽ gặp may mắn trong thời gian tới này, việc gì cũng dễ thuận lợi như ý muốn.

Nửa cuối tháng 9/2023: 3 con giáp buôn may bán đắt, tài vận dồi dào, thu nhập tăng theo cấp số nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi nửa cuối tháng 9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu bận rộn nhiều công việc, cố gắng phát huy thế mạnh bản thân.   

Công việc: Người tuổi Sửu làm việc có nhiều ý tưởng hay, phát huy thế mạnh tốt, bận rộn với nhiều công việc. 

Tình cảm: Bản thân đã đôi lúc mệt mỏi vì tình cảm, nhưng không biết chia sẻ với ai. 

Tài lộc: Tài chính đôi lúc là mối quan tâm cực kì lớn với bạn, hãy thả lỏng và cố gắng hoàn thiện.

Sức khoẻ: Sử dụng thiết bị tai nghe nhiều, dễ làm cho tai khó linh hoạt. 

Nửa cuối tháng 9/2023: 3 con giáp buôn may bán đắt, tài vận dồi dào, thu nhập tăng theo cấp số nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Trong ngày mới này, 3 con giáp sau nếu biết nắm bắt cơ hội thì có thể xây dựng cuộc sống viên mãn.

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