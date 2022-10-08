Nửa cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp này ĂN LỘC TRỜI, công việc thăng tiến, hạnh phúc ngập tràn, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 10:03

Điểm mặt 3 con giáp sẽ có những khởi sắc đáng mừng sau những ngày nỗ lực vất vả trong nửa cuối tháng 9 âm lịch này nhé.

Tuổi Tuất

Bản mệnh Tuất trong nửa cuối tháng 9 âm lịch vận trình khá tốt, điềm tốt liên tiếp tới, đến mức họ ngồi ở nhà thôi cũng thấy tiền cũng tự đến, tiêu bao nhiêu lại thu về gấp bội.

Tuổi Tuất luôn chân thành tạo cảm giác tin tưởng ở người khác. Điều này giúp cho bản mệnh gặp nhiều chuyện tốt lành, được quý nhân giúp đỡ, phúc khí dồi dào. Nhiều phương diện trong cuộc sống có những bước chuyển biến rõ rệt, thay đổi diễn ra theo chiều hướng tích cực, đường công danh, tiền tài đều có khởi sắc.

Nửa cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp này ĂN LỘC TRỜI, công việc thăng tiến, hạnh phúc ngập tràn, tiền tiêu không hết - Ảnh 1
Bản mệnh Tuất trong nửa cuối tháng 9 âm lịch vận trình khá tốt, điềm tốt liên tiếp tới. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Tử vi nửa cuối tháng 9 âm lịch sẽ là thời điểm mà người tuổi Thân muốn gì được nấy, vạn sự như ý. Với bản tính cởi mở, hòa đồng với mọi người, lại có năng lực làm việc thực sự nên người tuổi Thân không gặp khó khăn gì trên lộ trình thăng tiến.

Quý nhân luôn ở bên trợ giúp cho tuổi Thân mỗi khi gặp khó khăn. Nên mọi việc sẽ được diễn ra suôn sẻ. Tiền tài đến ào ào như nước, thực sự đã đến lúc mà vận may đứng về phía người này, phú quý không ngừng đổ về nhà. Tài vượng thực sự đến với người vào nửa cuối tháng 9 âm lịch, các nguồn thu nhập không ngừng gia tăng, bản mệnh có thể thực hiện những kế hoạch mong muốn đã lâu của mình.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong nửa cuối tháng này vận may cực kì tốt. Tuổi Mão vốn dĩ là người hiền lành, không có tâm kế gì, bản mệnh làm gì cũng luôn suy nghĩ cho người khác trước tiên, nhất là khi đối phương là người thân, bạn bè của họ. Họ hào phóng với tất car mọi người.

Bói tử vi nửa cuối tháng 9 âm lịch cho biết, càng về cuối tháng, vận trình của con giáp này càng tốt. May mắn nhiều đến mức không thể kể đến được, cuộc sống của tuổi Mão như bước sang 1 trang mới. Tiền bạc đến ào ào, những xui xẻo dần dần bay biến.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

 

Từ khóa:   con giáp tuổi thân tuổi mão

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 23 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý