Nửa cuối tháng 8 này, con giáp nào gặp may mắn khỏi bàn?

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 09:20

Nhờ phước đức của ông bà để lại mà các con giáp dưới đây gặp may mắn nửa cuối tháng 8 cho đến hết năm Nhâm Dần.

Tuổi Thân

Thân không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, con giáp này luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Thân dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Thân tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

 

Trong nửa cuối tháng 8 dương lịch tới đây thôi, Thân sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần quơ tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ.

 

Tuổi Thân sẽ có những bước tiến không ai ngăn cản được. Sự may mắn đến với tuổi Thân sẽ giúp con giáp này đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp, công việc phất lên như diều gặp gió, những khoản lời kếch xù ùn ùn kéo đến tận tay Thân mà chẳng phải tốn công bỏ sức.

 

Tuổi Ngọ

Trong thời gian tới, tài vận của người tuổi Ngọ sẽ tốt hơn rất nhiều nhờ được quý nhân phù trợ. Nếu là người làm ăn kinh doanh, việc buôn bán của người tuổi Ngọ trở nên thuận lợi, khách hàng cứ thế nườm nượp kéo đến.

Nửa cuối tháng 8 này, con giáp nào gặp may mắn khỏi bàn? - Ảnh 1
Với người làm công ăn lương, dù phải chịu áp lực công việc nhưng người tuổi Ngọ vẫn được đồng nghiệp, những người xung quanh giúp đỡ. Càng chăm chỉ, người tuổi Ngọ càng gặt hái được nhiều thành công, tài lộc ở thời điểm này.

Tuổi Tý


Tý hiền lành, lương thiện, luôn nỗ lực hết sức mình vì công việc. Những gì con giáp này đặt ra, Tý sẽ luôn dốc lòng hết sức để đạt được. Tuy nhiên, con đường tới thành công của con giáp này cũng không dễ dàng gì, cũng phải trải qua qua bao khó khăn, trắc trở đủ đường, thế nhưng sau những ngày khổ tận cam lại Tý sẽ thu được trái ngọt cho mình.

 

Nhờ được giúp đỡ nên bước sang nửa đầu tháng 8 dương lịch này, Tý có nhiều vận may trong cuộc sống. Đặc biệt vận may sẽ nhiều hơn giúp họ trở nên giàu có. Người cầm tinh con Chuột vì vậy phú quý, được Thần Tài chăm sóc.

 

Tý sớm nhận được thành tựu, đặc biệt thu nhập dồi dào. Con giáp này được tận hưởng cuộc sống an nhàn trong sự đầm ấm, giàu có và hạnh phúc.

 

Thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Nổi tiếng kiêu căng tự phụ, chịu hậu quả nặng nề khi nhìn người bằng một con mắt là các con giáp nào?

Nổi tiếng kiêu căng tự phụ, chịu hậu quả nặng nề khi nhìn người bằng một con mắt là các con giáp nào?

Vì tính kiêu căng của mình mà các con giáp dưới đây phải chịu hậu quả nặng nề.

Xem thêm
Từ khóa:   Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi nhâm dần tử vi năm 2022-2023

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc