Nửa cuối tháng 5 dương lịch, top 3 con giáp có cơ hội thăng quan tiến chức, GIÀU CÓ bất ngờ, làm gì cũng được ban VẬN MAY cùng TÀI LỘC

Khoảng thời gian này, tuổi Tý chỉ có duy nhất một vấn đề cần chú ý, đó là chuyện sức khỏe của họ. Là những con người thông minh, chăm chỉ, biết nắm bắt thời cơ tốt, tuổi Tý sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền dù là nhỏ nhất. Thậm chí, nhiều khi họ còn là những kẻ "cuồng công việc", và điều này sẽ gây bất lợi cho sức khỏe của họ.

Tử vi học có nói, những ngày may mắn của tuổi Tý được rải đều trong nửa cuối tháng 5, cho họ nhiều cơ hội để đầu tư và thu về thành tựu rực rỡ.

Ngoài vấn đề sức khỏe cần chú ý thì nửa cuối tháng 5, tuổi Tý được cho là có cuộc sống tương đối may mắn, suôn sẻ, không gặp phải nhiều trở ngại, đặc biệt, đường tài lộc của tuổi Tý được cho là lại vô cùng phát đạt, giúp họ có một cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất sống luôn tràn đầy năng lượng dù ở bất cứ thời điểm nào. Họ vui vẻ, nhiệt tình, năng nổ, đầy đam mê và rất chăm chỉ. Người tuổi này còn có chỉ số IQ, EQ đều cao, năng lực vượt trội và rất thực tế.

Tuổi Tuất một khi đã xác định được mục tiêu của mình sẽ lên dây cót tinh thần và nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch của bản thân, làm mọi việc thật tỉ mỉ để đạt được mục tiêu. Họ không phải những người dễ bỏ cuộc giữa chừng. Từ mai, nhờ có thêm sự giúp đỡ của quý nhân, người tuổi này sự nghiệp càng thịnh vượng, công danh như ý, như cá gặp nước, làm gì cũng suôn sẻ.

Tử vi trong nửa cuối tháng 5 này những người tuổi Tuất sẽ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên kiếm được nhiều hợp đồng làm ăn, thu về nhiều tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thời gian này, tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Ngọ đều sẽ suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Ngọ sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Nửa cuối tháng 5 giúp ích nhiều trong việc cân bằng vận mệnh của người tuổi Ngọ nên họ dễ dàng chiếm được nhiều ưu thế, ví dụ như thăng chức tăng lương, được quý nhân phù hộ và giúp đỡ, đạt được nhiều lợi lộc trong ngành nghề vật liệu gỗ, trồng cây cảnh,…

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.