Nửa cuối tháng 2 âm lịch, Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp tha hồ gánh tiền về nhà, sự nghiệp thăng hoa hơn người, vận sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 07/03/2023 20:17

Mặc dù thời gian trước những con giáp này chẳng may mắn chút nào nhưng trong nửa cuối tháng 2 âm lịch, vận trình của họ sẽ lội ngược dòng bất ngờ.

Tuổi Dần

Sau một thời gian nhiều thử thách cam go, nửa cuối tháng 2 âm lịch dự đoán là thời điểm tuổi Dần từng bước xây dựng được những nền móng vững chắc trong sự nghiệp, thu nhập tăng dần đều, ít chuyện phiền muộn. Thế nhưng, tuổi Dần đa phần là những người có sự quyết tâm rất lớn. Một khi đã xác định theo đuổi mục tiêu gì, dù có khó khăn bao nhiêu họ cũng vượt qua, không hề nản lòng.

Tử vi học có nói, Dần sẽ được đền bù bấy nhiêu. Những xui xẻo dần trôi qua, tuổi Dần tìm được quý nhân trợ giúp, đưa họ đến với những thành công mới trong sự nghiệp, cuộc sống có nhiều khởi sắc đáng ngưỡng mộ. Người tuổi Dần không cần lo lắng mà hãy nỗ lực, kiên trì để vượt qua giai đoạn này.

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp tha hồ gánh tiền về nhà, sự nghiệp thăng hoa hơn người, vận sáng rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong thời gian vừa qua, tuổi Sửu không tránh khỏi có những thời điểm gặp nhiều thách thức cả về công việc lẫn sức khỏe hay chuyện tình cảm riêng tư. Công việc cũng bị tiểu nhân quấy phá, thu nhập cũng giảm, thậm chí ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của họ.

Thế nhưng, "Sông có khúc, người có lúc", với bản tính chăm chỉ, cầu tiến, âm thầm cố gắng mà không thích khoe mẽ của mình, sớm hay muộn tuổi Sửu cũng sẽ đi đến thành công và khiến người khác phải ngưỡng mộ. Tử vi dự đoán, nửa cuối tháng 2 âm lịch, Cát tinh sẽ trợ giúp phần nào cho tuổi Sửu, giúp họ vượt qua khó khăn. Đặc biệt, tuổi Sửu gặp đúng thời của mình, sẽ gặp sự bứt phá mạnh mẽ trong sự nghiệp, thu nhập không những tăng mà thậm chí còn có thể giúp họ trở nên giàu có.

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp tha hồ gánh tiền về nhà, sự nghiệp thăng hoa hơn người, vận sáng rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi học cho biết, nửa cuối tháng 2 âm lịch sẽ khiến cho những người tuổi Mão hài lòng. Chuyện công việc cũng như cuộc sống của họ thường sẽ thuận buồm, xuôi gió, ít có giai đoạn sóng gió. Tuy nhiên, cũng như đa số các con giáp khác, Mão cũng sẽ có lúc trải qua trục trặc trong công việc, không có nhiều thành tựu dù họ vẫn luôn nỗ lực. Thu nhập của tuổi Mão theo đó cũng khó có sự biến chuyển tích cực.

Song, may mắn sẽ chào đón tuổi Mão với nhiều điều tốt đẹp, khởi đầu nhiều tài lộc cho họ. Nếu chăm chỉ, cố gắng và biết nắm bắt thời cơ, tuổi Mão sẽ trở thành 1 trong những con giáp giàu có nhất dịp đầu năm. Nhân cơ hội này, Mão nên gom góp một khoản để trang trải qua một ít thời gian rối ren trong năm sắp tới.

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp tha hồ gánh tiền về nhà, sự nghiệp thăng hoa hơn người, vận sáng rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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