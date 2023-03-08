Nửa cuối tháng 2 âm lịch, lá số đổi đời điểm danh 3 con giáp này, vận đỏ như son, làm gì cũng được quý nhân chiếu cố

Tâm linh - Tử vi 08/03/2023 02:51

Tử vi chỉ ra 3 con giáp này sẽ có vận số cực kỳ đỏ trong nửa cuối tháng 2 âm lịch, có thể yên tâm về một cuộc sống cực kỳ may mắn, hanh thông, tiền về ào ào, làm gì cũng có quý nhân đưa đường dẫn lối.

Tuổi Sửu

Trong nửa cuối tháng 2 âm lịch, tuổi Sửu là con giáp vượng tài lộc nhất, may mắn hanh thông, vào con đường hái lộc nhanh chóng, tiền tài rộng mở. Nếu nắm bắt cơ hội mà quý nhân đưa tới, con giáp này sẽ kiếm được khoản tiền lớn, nhờ đó mà trở nên giàu có và cuộc sống của bản mệnh sẽ suôn sẻ hơn.

Có thể nói, đây là giai đoạn Sửu có nhiều thay đổi tích cực. Dù là làm bất cứ việc gì, chỉ cần bản mệnh này duy trì sự hăng say, làm việc chăm chỉ siêng năng không ngừng thì có thể biến điều không thể thành điều có thể. Tuy nhiên, hãy nên nhớ luôn khiêm tốn, tiến về phía trước và đừng quên tạo dựng những mối quan hệ tốt xung quanh.

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, lá số đổi đời điểm danh 3 con giáp này, vận đỏ như son, làm gì cũng được quý nhân chiếu cố - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi có nói, cuộc sống của người tuổi Ngọ càng ngày càng trở nên tốt đẹp trong nửa cuối tháng 2 âm lịch. Con giáp tìm thấy nhiều cơ hội để đầu tư, kinh doanh. Khi thời cơ đến, Ngọ sẽ nhanh chóng hành động và thu về được một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Tài chính vững mạnh, cuộc sống của con giáp bớt đi áp lực, trở nên tươi sáng và nhiều niềm vui.

Vận tình duyên của người tuổi Ngọ có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Con giáp độc thân có thể gặp được đối tưởng như ý, chuyện hỷ kéo đến tận của nhà. Còn đối với người đã lập gia đình, con giáp có tổ ấm hạnh phúc, viễn mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, lá số đổi đời điểm danh 3 con giáp này, vận đỏ như son, làm gì cũng được quý nhân chiếu cố - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Không có gì phải bàn cãi khi sang nửa cuối tháng 2 âm lịch là giai đoạn chuyển giao trong cuộc đời của tuổi Mão. Con giáp này sẽ tìm được cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Họ sẽ chính thức bước vào sao hạn Thủy Diệu của sao Cửu Diệu, một trong những sao cát tinh. Vì vậy, bản mệnh có thể làm nên chuyện, chỉ cần họ không ngừng cố gắng tiến về phía trước.

May mắn nhiều đến nỗi, tuổi Mão chỉ cần bước vào nhà ai là nhà ấy có một năm đầy thăng hoa, phát tài. Con giáp tuổi Mão còn được quý nhân phù trợ rất nhiều, nhờ đó mà cuộc sống trở nên thịnh vượng hơn, trong năm mới làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi.

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, lá số đổi đời điểm danh 3 con giáp này, vận đỏ như son, làm gì cũng được quý nhân chiếu cố - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Mệnh Tài vẫy gọi vào ngày mai (thứ Tư 8/3/2023), 3 con giáp tiền vàng vô kể, hốt hết lộc trời về nhà, mua nhà sắm xe trong nháy mắt

Mệnh Tài vẫy gọi vào ngày mai (thứ Tư 8/3/2023), 3 con giáp tiền vàng vô kể, hốt hết lộc trời về nhà, mua nhà sắm xe trong nháy mắt

Sang ngày mai (thứ Tư 8/3/2023) là thời gian mang nhiều người hy vọng trong cuộc sống của 3 con giáp may mắn này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi nửa cuối tháng 2 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 46 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 10 giờ 22 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 10 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 36 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 10 giờ 44 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 10 giờ 48 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng