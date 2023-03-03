Nửa cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài giá đáo, tiền ùa tới tấp vào nhà, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 03/03/2023 16:20

Khổ tận cam lai, sau những cực khổ, vất vả 3 con giáp giàu có này sẽ uống no lộc trời, tiền ùa vào túi, cứ thế mà giàu trong nửa cuối tháng 2 âm lịch.

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, thông minh lại có gan làm giàu nên ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp con giáp may mắn này đã gặt hái được rất nhiều thành công. Chẳng cần cậy nhờ mẹ cha, càng không bám víu vào ai Thân vẫn dư sức tự làm đại gia của chính mình.

Bước sang nửa cuối tháng 2 âm lịch, đời Thân sẽ sang trang mới. Chẳng những may mắn lội ngược dòng, con giáp giàu có này còn có tài vận thăng hoa rực rỡ. Càng về cuối năm Thân càng thêm phúc thêm lộc, tiền ập xuống đầu khiến ai cũng hờn.

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài giá đáo, tiền ùa tới tấp vào nhà, giàu sang ngút trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ tài giỏi, khôn ngoan và dám nghĩ dám làm. Thấy khó khăn không chùn bước, thấy thất bại không bỏ cuộc nên càng nỗ lực Tỵ càng ăn nên làm ra, thăng tiến nhanh chóng trên đường công danh, sự nghiệp.

Xem tử vi có nói, nửa cuối tháng 2 âm lịch chính là thời hoàng kim của con giáp giàu sang này. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, phú quý phát tài chính là phúc phần trời cho Tỵ. Thế nên, Tỵ chỉ cần chí thú làm ăn, trời cao ắt có an bài.

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài giá đáo, tiền ùa tới tấp vào nhà, giàu sang ngút trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp hiền lành, chịu thương chịu khó lại có trách nhiệm trong công việc nên được đồng nghiệp nể trọng, cấp trên cất nhắc. Nhờ thế, đường công danh của Dậu thuận lợi hơn người, sớm vươn lên làm sếp, thu nhập đáng ngưỡng mộ ngay từ thuở độc thân.

Năm 2022 là năm không mấy may mắn với người tuổi Dậu. Vậy nhưng, trong nửa cuối tháng 2 âm lịch chính là thiên thời địa lợi nhân hòa với Dậu. Làm đâu thắng đấy, đại cát đại lợi, song hỷ lâm môn chính là lộc lá Dậu xứng đáng nhận được.

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài giá đáo, tiền ùa tới tấp vào nhà, giàu sang ngút trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi đầu tháng 3/2023: Những con giáp này hút cạn lộc trời, tiền nhiều vô kể, nghèo mấy cũng giàu

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