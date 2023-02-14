Nửa cuối tháng 2/2023, 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng phất lên thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, mua nhà - sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 14/02/2023 20:22

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong nửa cuối tháng 2/2023, những con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, giàu nhanh đến chóng mặt.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý luôn đưa ra nhiều ý tưởng độc đáo và tinh thần làm việc rất cao nên những ước mơ trong sự nghiệp của họ dễ dàng thực hiện được. Tuy nhiên, những gì thu được lại không cao nên thành tựu không đáng kể. Tuy nhiên, theo tử vi, trong nửa cuối tháng 2/2023, người tuổi Tý cực kỳ may mắn, đi đâu cũng có Thần Tài đồng hành vậy nên mọi bất lợi về tình cảm, công việc tài lộc đều sẽ vượt qua dễ dàng.

Cuộc sống của tuổi Tý có nhiều chuyển biến. Con giáp này có thể tìm được cơ hội vàng và gặt hái nhiều thành công đáng kể. Công danh sự nghiệp của Tý hứa hẹn nhiều chuyển biến tích cực. Mặc kệ ngoài kia có khó khăn cỡ nào, Tý vẫn tìm được cho mình con đường tốt đẹp, cứ thế thẳng tiến, kiếm được rất nhiều tiền, cuộc sống dư giả, không phải lo lắng gì.

Nửa cuối tháng 2/2023, 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng phất lên thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, mua nhà - sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu tính cách luôn trung thực và dù làm việc gì họ cũng rất nghiêm túc và không bao giờ giải quyết việc gì cẩu thả, hầu hết họ rất ổn định và có phong cách lãnh đạo. Theo tử vi, trong nửa cuối tháng 2/2023, có thể nói đây là khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với con giáp tuổi Dậu trên phương diện tài lộc cuộc sống viên mãn.

Trong thời gian này, Dậu đã có thể nhận thấy rõ điều đó. Người tuổi Dậu sẽ có các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy. Người tuổi Dậu có vận quý nhân rất vượng. Con giáp này sẽ mang đến cho bạn những cơ hội thuận lợi để phát triển khả năng. Đặc biệt tài vận sẽ đến với Dậu trong thời gian này nếu biết nắm bắt cơ hội, người tuổi Dậu kiếm về bộn tiền, tha hồ hưởng tài lộc, phú quý.

Nửa cuối tháng 2/2023, 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng phất lên thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, mua nhà - sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp sống phóng khoáng, thích tự do, bay nhảy. Con giáp này không bao giờ chịu dừng chân, không an phận thủ thường. Dần thích đương đầu với thử thách và không bao giờ chùn bước. Tử vi cho biết, trong nửa cuối tháng 2/2023, người tuổi Dần có con đường tài lộc khá sáng sủa. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà phát tài to.

Không những vậy còn được lộc trời ban, có những khoản tiền bất ngờ mà đến chính bạn cũng không ngờ sẽ có được ở thời điểm này. Nhạy bén, có khả năng thích nghi ở lĩnh vực mới cực nhanh nên ai khổ mặc ai, Dần vẫn có sự nghiệp hanh thông, thăng tiến ầm ầm. Số dư trong tài khoản cộng thêm vài con số không, dư sức mua nhà lầu, sắm siêu xe chính là phúc lộc trời cho con giáp giàu có này. Càng thăng tiến Dần càng kiếm được bộn tiền, thành công ngoài mong đợi. Dần sẽ có nhiều thời gian cho gia đình, vun đắp tình cảm lứa đôi nên hạnh phúc nồng nàn, viên mãn hơn người.

Nửa cuối tháng 2/2023, 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng phất lên thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, mua nhà - sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng giờ Ngọ ngày 17/1 âm lịch, tài lộc nối gót theo về nhà, 3 con giáp ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất

Đúng giờ Ngọ ngày 17/1 âm lịch, tài lộc nối gót theo về nhà, 3 con giáp ngồi không hưởng thành quả, giàu thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất

Tử vi cho hay, đúng giờ Ngọ ngày 17/1 âm lịch, những con giáp này cực kỳ giàu có viên mãn cuộc sống lên hương ít ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 14/2/2023 tu vi 12 con giap 14/2/2023 con giap may man tu vi hang ngay tử vi hôm nay tu vi ngay moi tử vi cuối tháng 2

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 5 giờ 9 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 5 giờ 11 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 5 giờ 18 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 19 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 5 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay