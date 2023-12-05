Nửa cuối tháng 12 này, 3 con giáp có quý nhân kề cạnh, cát tinh vây quanh, thuận lợi trăm bề, sớm đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 05/12/2023 01:25

Nửa cuối tháng 12 này, 3 con giáp sau tài lộc đỏ rực, dễ có bạc tỷ trong tay, khiến người xung quanh hờn ghen đỏ mắt.

Tuổi Tỵ 

Nửa cuối tháng 12 này, người tuổi Tỵ hôm nay bạn đã cẩn thận hoàn thiện những mục tiêu của bản thân.   

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay tỉ mị hoàn thiện từng mục tiêu, bạn biết phân chia mục lục công việc cho từng nhân sự.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ nên tìm hiểu cụ thể về đối phương, đừng vội yêu.  

Tài lộc: Nguồn tài lộc đang nhận được nhiều, bạn chu đáo cẩn thận gìn giữ.

Sức khoẻ: Sức khỏe dù không được tốt, nên cẩn thận. 

Nửa cuối tháng 12 này, 3 con giáp có quý nhân kề cạnh, cát tinh vây quanh, thuận lợi trăm bề, sớm đổi vận thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Nửa cuối tháng 12 này, cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Nửa cuối tháng 12 này, 3 con giáp có quý nhân kề cạnh, cát tinh vây quanh, thuận lợi trăm bề, sớm đổi vận thành đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Nửa cuối tháng 12 này, tuổi Thìn rất dễ rơi vào tình trạng cô độc. Với tính cách tự lập, khi gặp khó khăn, con giáp này thể phải đối mặt với những thách thức một mình, không có sự hỗ trợ từ xung quanh.

Thêm vào đó, có dấu hiệu báo trước về những trục trặc trong mối quan hệ của tuổi Thìn. Các cặp đôi cần phải cẩn trọng trước nguy cơ xuất hiện người thứ ba có thể đe dọa hạnh phúc của mình

Nếu có hiểu lầm hoặc mâu thuẫn đang nảy sinh giữa bản mệnh và đối tác, việc giảm bớt cái tôi và tích cực hòa giải là quan trọng. Tránh để kiêu ngạo cá nhân tạo ra khoảng cách ngày càng lớn giữa hai bên.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dần

Nửa cuối tháng 12 này, 3 con giáp có quý nhân kề cạnh, cát tinh vây quanh, thuận lợi trăm bề, sớm đổi vận thành đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ đây đến Giáng sinh 2023, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, phát triển vượt bậc, muốn nghèo cũng khó, cuối năm thịnh vượng rực rỡ

Từ đây đến Giáng sinh 2023, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, phát triển vượt bậc, muốn nghèo cũng khó, cuối năm thịnh vượng rực rỡ

Từ đây đến Giáng sinh 2023, 3 con giáp sau tài lộc tăng tiến, thống trị vận may, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ.

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