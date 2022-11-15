Nửa cuối tháng 11/2022, TOP 3 con giáp tin vui ồ ạt, THẦN TÀI ưu ái, ĐẠI GIA điểm mặt, bản mệnh giàu nứt đố đổ vách, cuối năm sắm nhà mua xe, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thân trong nửa cuối tháng 11 diễn ra khả quan. Con giáp này hoàn toàn có cơ hội tốt để thăng tiến, song cần nắm bắt tốt thời cơ mới không bỏ lỡ vận may. Trước các quyết định quan trọng, bản mệnh nên xem xét kỹ lưỡng, chi tiết và tránh để cảm xúc riêng tư ảnh hưởng tới quá trình xử lý công việc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà. Tuổi Thân may mắn tìm được người đồng hành không những ủng hộ mà còn cảm thông với nỗi vất vả mà bản mệnh đang phải trải qua. Tình cảm sẽ được bền chặt hơn khi người trong cuộc biết vun vén và biết lo nghĩ cho đối phương.

Tài vận: Vận trình tài lộc vượng phát. Tuổi Thân ngoài có lộc ăn uống thì còn được cát tinh nâng đỡ rất nhiều trong quá trình kiếm tiền và nâng cao nguồn thu nhập hiện có.

Vận trình công việc của tuổi Thân trong nửa cuối tháng 11 diễn ra khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Sửu trong nửa cuối tháng 11 diễn ra thuận lợi. Dường như mọi hợp đồng, dự án đều được tiến hành suôn sẻ và không nằm ngoài sự mong đợi của con giáp này. Người buôn bán kinh doanh phát huy được thế mạnh của mình và củng cố được địa vị tại nơi làm việc.

Tài vận: Vận trình tài lộc dư dả. Chuyện làm ăn, ký kết hợp đồng vô cùng khởi sắc đem lại cho người tuổi Sửu nguồn tài vận rực rỡ.

Kim Thủy tương sinh, bầu không khí trong gia đình bạn trong ngày này trở nên ấm áp hơn hẳn. Mọi người cùng dành thời gian bên nhau, ăn uống, trò chuyện vui vẻ và sảng khoái. Tình cảm giữa các cặp đôi càng thêm nồng nàn, thắm thiết.

Kim Thủy tương sinh, bầu không khí trong gia đình bạn trong ngày này trở nên ấm áp hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dưới sự thúc đẩy của Nhị Hợp, người tuổi Thìn có thể vượt lên bản thân để chinh phục những đỉnh cao mới. Bạn không sợ hãi những khó khăn, thử thách mà sẵn sàng trải nghiệm. Mọi người đều rất ấn tượng với những gì bạn đã thể hiện.

Tài vận: Vận trình tài lộc vượng phát. Nhờ có cát tinh soi chiếu mà nguồn thu nhập của con giáp này được rủng rỉnh hơn nhiều so với khoảng thời gian trước.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không được yên ấm. Có thể đôi bên đang hiểu lầm nhau về một vấn đề nào đó đấy. Trước khi đổ tội cho nhau, hai người đều cần phải bình tĩnh lại để suy nghĩ cặn kẽ vấn đề.

Dưới sự thúc đẩy của Nhị Hợp, người tuổi Thìn có thể vượt lên bản thân để chinh phục những đỉnh cao mới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo