Nửa cuối tháng 10 âm lịch: 3 con giáp vận trình vượng phát, 'mệt mỏi' đếm tiền, sự nghiệp đạt đỉnh cao mới, tay trắng làm nên cơ ngơi khủng

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 06:07

Nửa cuối tháng 10 âm lịch ắt hẳn ai cũng muốn biết tài lộc, sự nghiệp của mình như thế nào. Vậy con giáp nào có tài lộc vượng nhất trong thời gian này, có thể kiếm tiền về đầy túi?

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi có tâm lý vững vàng, làm việc tương đối thận trọng. Tuy không đạt được mục tiêu cuối cùng nhanh chóng nhưng con giáp tuổi Mùi có phương pháp hành động thông minh, từng bước đạt được thành công một cách vững vàng.

Vận trình của con giáp tuổi Mùi trong nửa cuối tháng 10 âm lịch sẽ rất tốt, sự nghiệp tiến triển nhanh hơn, mở rộng mối quan hệ làm ăn. Họ luôn có nhiều cơ hội nổi bật trong và ngoài nơi làm việc. Tính cách của con giáp này cũng rất sôi nổi, hoạt bát nên không thiếu bạn bè. Họ lại có thêm anh em tốt để kết mối làm ăn, mọi đường đi nước bước hanh thông, tương lai xán lạn.

Nửa cuối tháng 10 âm lịch: 3 con giáp vận trình vượng phát, 'mệt mỏi' đếm tiền, sự nghiệp đạt đỉnh cao mới, tay trắng làm nên cơ ngơi khủng - Ảnh 1
Vận trình của con giáp tuổi Mùi trong nửa cuối tháng 10 âm lịch sẽ rất tốt, sự nghiệp tiến triển nhanh hơn, mở rộng mối quan hệ làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có động lực phi thường. Họ chủ động trong nhiều tình huống và đấu tranh rất hiệu quả. Thời gian này, con giáp tuổi Thìn cho thấy vận thế đáng ngưỡng mộ. Nếu họ làm tốt sự nghiệp thì gia đình cũng sẽ ngày càng hạnh phúc, ấm êm. Có thể nói, người tuổi này phát triển về mọi mặt khiến cuộc sống cả họ ngày càng trở nên thú vị hơn, có nhiều dư địa để phát triển.

 

Con giáp tuổi Thìn thể hiện vận khí tích cực, đặc biệt là nửa cuối tháng 10 âm lịch, mọi sự trở nên suôn sẻ hơn. Những trái ngọt này không phải do may mắn mà là do thời cơ thích hợp, con giáp này lại quyết tâm hành động, dám nghĩ dám làm nên tỷ lệ thành công cũng cao. Sự nghiệp ngày càng tốt hơn, cuộc sống gia đình cũng viên mãn, hạnh phúc.

Nửa cuối tháng 10 âm lịch: 3 con giáp vận trình vượng phát, 'mệt mỏi' đếm tiền, sự nghiệp đạt đỉnh cao mới, tay trắng làm nên cơ ngơi khủng - Ảnh 2
Con giáp tuổi Thìn thể hiện vận khí tích cực, đặc biệt là nửa cuối tháng 10 âm lịch, mọi sự trở nên suôn sẻ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp tuổi Ngọ vừa biết quan tâm đến cảm xúc của người khác vừa có khả năng tìm hiểu thông tin, nắm bắt được những điều trọng yếu. Nhờ vậy, họ không làm mất lòng người khác và biết vận dụng thông tin để giúp cho công việc làm ăn của mình có hiệu quả tốt hơn, có nhiều cơ hội mở rộng làm ăn.

Người tuổi này ngày càng leo lên cao và khiến cho cuộc sống của mình ngày càng thú vị, sôi đọn hơn. Họ nắm bắt được quy luật làm việc, biết cách cư xử với mọi người, vì vậy tốc độ thành công của con giáp tuổi Ngọ ngày càng nhanh hơn. Bước sang nửa cuối tháng 10 âm lịch, con giáp tuổi Ngọ đạt được tiến triển như ý, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, cuộc sống ngày càng an nhàn, không bao giờ lo tụt dốc.

Nửa cuối tháng 10 âm lịch: 3 con giáp vận trình vượng phát, 'mệt mỏi' đếm tiền, sự nghiệp đạt đỉnh cao mới, tay trắng làm nên cơ ngơi khủng - Ảnh 3
Bước sang nửa cuối tháng 10 âm lịch, con giáp tuổi Ngọ đạt được tiến triển như ý, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, cuộc sống ngày càng an nhàn, không bao giờ lo tụt dốc - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Qua đêm cuối cùng của tháng 10 (31/10), 3 con giáp thăng tiến sự nghiệp thần tốc, tài lộc đổ về như vũ bão, phúc khí sâu dày như trời biển

Qua đêm cuối cùng của tháng 10 (31/10), 3 con giáp thăng tiến sự nghiệp thần tốc, tài lộc đổ về như vũ bão, phúc khí sâu dày như trời biển

Dự đoán qua đêm cuối cùng của tháng 10 (31/10), 3 con giáp dưới đây nhận tiền tài không thiếu, sự nghiệp thăng hoa, viên mãn.

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