Nửa cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng phất lên thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, mua nhà - sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Nửa cuối tháng 10 âm lịch, dưới sự giúp sức của Tam Hợp, người tuổi Dậu có đầu óc minh mẫn, tiếp thu mọi việc vô cùng nhanh chóng. Bạn có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lãnh đạo phân công, đem lại thành tích tốt cho bản thân.

Thổ sinh Kim, quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình rất hài hòa. Khi về đến nhà, bạn luôn cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái, quên hết những khó khăn mà mình gặp phải ngoài xã hội. Bạn rất trân trọng những gì mình đang có.

Con giáp này còn có thể tìm ra hướng giải quyết mới mẻ cho những công việc vốn đã quá quen thuộc. Tinh thần hăng hái còn khiến bạn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, tạo quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp.

Con giáp tuổi Tuất

Nửa cuối tháng 10 âm lịch, cục diện Tam Hợp nên đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất vô cùng hanh thông, thuận lợi. Con giáp này cố gắng hết sức mình để hoàn thành những công việc còn dang dở. Chính sự tập trung hết mức đã giúp bạn có được kết quả tốt đẹp nhất và đạt được mục tiêu đã đề ra.

Phương diện tài lộc của bản mệnh khởi phát thấy rõ. Việc buôn bán kinh doanh thuận lợi, thu về nhiều tiền bạc ngoài dự kiến, đủ để quay vòng vốn hoặc mở rộng quy mô lớn hơn. Đối với những người làm công ăn lương thì có thể nhận được phần thưởng khá hậu hĩnh nhờ kết quả công việc vô cùng khả quan.

Ngũ hành tương sinh giúp các cặp đôi nhanh chóng hàn gắn rạn nứt. Trải qua cãi vã hai bạn càng thêm hiểu nhau hơn, cũng nói rõ lòng mình nên tình cảm thậm chí còn mặn nồng hơn xưa. Mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy đang trong giai đoạn thăng hoa và đẹp nhất, tình yêu ngọt ngào.

Con giáp tuổi Tỵ

Nửa cuối tháng 10 âm lịch, Chính Ấn mang tín hiệu tốt cho khía cạnh sự nghiệp nhưng tuổi Tỵ cũng khá bận rộn. Đơn giản là cứ bình tĩnh và vạch ra kế hoạch cụ thể bởi chỉ cần tiêu pha một cách hợp lý, mọi chuyện sẽ trở lại ổn định thôi.

Bạn đang xây dựng một cuộc sống ổn định nhưng vẫn phải chấp nhận một sự thật là không phải khi nào mọi thứ cũng như ý bạn muốn. Tốt hơn hết là nên vui vẻ đón nhận bất cứ điều gì có thể xảy ra với mình bạn nhé.



Nếu lo lắng với tình hình sức khỏe thì bạn nên điều chỉnh lại lịch sinh hoạt và cố gắng nghỉ ngơi sớm, giảm bớt áp lực công việc. Có thể hôm nay thông tin một số người bạn gần gũi bị ốm hay nằm viện có thể làm bạn cảm thấy lo lắng.

