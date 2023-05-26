Nửa cuối năm 2023: Những con giáp may mắn tột cùng, dễ nhận phúc phần trời cho, tiền tiêu vơi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 26/05/2023 17:54

Vận may tài lộc khiến 3 con giáp này muốn gì được nấy, vận đỏ như son, ra tới cửa là tiền ập xuống đầu chỉ trong nửa cuối năm 2023.

Tuổi Thìn

Trong nửa cuối năm 2023, tài lộc của người tuổi Thìn vượng phát nhất từ hướng đông. Con giáp này cũng cần chuẩn bị tinh thần cho những chuyến công tác xa. Lúc này, họ mới có cơ hội phát huy khả năng và đạt được những thành tích đáng nể.

Con giáp tuổi này làm kinh doanh cũng sẽ ký kết được hợp đồng lớn, tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Người tuổi Thìn từ thời điểm này có sự nghiệp bay bổng, tương lai tươi sáng. Con giáp tuổi này càng chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc thì sẽ càng đạt được mục tiêu như mong đợi.

Nửa cuối năm 2023: Những con giáp may mắn tột cùng, dễ nhận phúc phần trời cho, tiền tiêu vơi lại đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi giàu năng lực và rất nghiêm túc trong công việc. Họ là người biết người biết ta, khiêm nhường và biết cách cư xử. Chỉ trong nửa cuối năm 2023, con giáp tuổi Hợi gặp được quý nhân hướng dẫn, định hướng trong công việc. Không những thế, họ còn được cấp trên trao cho nhiều cơ hội chứng tỏ khả năng và nhiệt huyết của bản thân.

Từ thời điểm này trở đi, túi tiền của con giáp tuổi Hợi lúc nào cũng rủng rỉnh. Người còn đi học cũng sẽ đạt kết quả cao trong các kỳ thi. Người làm trồng trọt, chăn nuôi sẽ có thu hoạch lớn. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội xét duyệt tăng lương, thăng chức.

Nửa cuối năm 2023: Những con giáp may mắn tột cùng, dễ nhận phúc phần trời cho, tiền tiêu vơi lại đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp tuổi Tuất không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng đứng mũi chịu sào trước khó khăn. Tử vi có nói, trong nửa cuối năm 2023, con giáp này được sao tốt chiếu mệnh, sự nghiệp từ đó cũng thăng hoa. Họ làm việc chăm chỉ, tận tâm nên có nhiều bứt phá. Người tuổi này nếu đang thất nghiệp thì sẽ tìm được công việc phù hợp.

Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, chốt được nhiều đơn hàng, gặp được bạn làm ăn uy tín. Người tuổi Tuất làm việc chăm chỉ, sự nghiệp ngày một thành công, tương lai tươi sáng. Dự đoán từ thời điểm này trở đi, vận số của Tuất chỉ phát lên không ngừng.

Nửa cuối năm 2023: Những con giáp may mắn tột cùng, dễ nhận phúc phần trời cho, tiền tiêu vơi lại đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Đón tháng 4 âm lịch, 3 con giáp này là 'đệ nhất may mắn', có phúc có phần, giàu sang sung túc

Đón tháng 4 âm lịch, 3 con giáp này là 'đệ nhất may mắn', có phúc có phần, giàu sang sung túc

Theo tử vi, 3 con giáp có tính cách tốt nên được nhiều người yêu quý. Trong tháng 4 âm lịch, họ đón nhận nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 5 tử vi cuối năm 2023 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 43 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 1 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả