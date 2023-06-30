Người tuổi Sửu trở nên hẹp hòi, thường xuyên soi mói mọi người xung quanh. Thái độ và cách hành xử của bạn khiến mọi người xung quanh đều thấy mệt mỏi, không muốn hợp tác với bạn. Đặc biệt, nếu đã giữ vị thế lãnh đạo, bản mệnh nên có cái nhìn bao quát hơn về mọi vấn đề, đồng thời cho cấp dưới của mình cơ hội để sửa chữa lỗi lầm và khẳng định bản thân, đừng nên nhắc đi nhắc lại mãi những sai lầm mà đối phương không cố tình phạm phải.

Tình cảm giữa bạn và người ấy ngày càng trở nên khô khan hơn. Hai người không có nhiều chuyện để nói với nhau nên thường ai làm việc nấy, không quan tâm đến nửa kia. Kẻ thứ ba có thể nhân cơ hội này chen chân vào giữa 2 bạn đấy.

Tuổi Dần

Tuổi Dần có một ngày làm việc thuận lợi. Công danh sự nghiệp có nhiều tin vui báo về. Con giáp này được đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian này là khá lớn. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn còn có thể có vài chuyện xen ngang khiến tuổi Dần mất tập trung trong công việc. Hãy nghĩ tới những thành quả đang chờ đợi mình ở phía trước và cố gắng nhiều hơn. Để đi đến bước này cũng không dễ dàng gì, hãy trân trọng công sức của mình.

Vận trình tình duyên không mấy thuận lợi. Con giáp này có duyên gặp gỡ nhưng chưa đủ để thành đôi, mối quan hệ lưng chừng này có thể khiến cho mình day dứt. Hãy để cho mọi sự diễn ra tự nhiên, nếu trái tim bản mệnh muốn điều gì đó, nó sẽ tự mách bảo cho bản mệnh làm theo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tài vận có dấu hiệu khởi sắc, tiền bạc dồi dào. Con giáp này nhanh nhạy với thời cuộc nên chuyện kiếm tiền không làm khó cho bạn. Dù vậy, bạn cũng nên tính toán thận trọng, chớ vì nóng vội mà xôi hỏng bỏng không.

Chuyện tình cảm không mấy khởi sắc do chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Bạn cần thêm dũng khí để theo đuổi tình yêu. Sự rụt rè đang khiến bạn bỏ lỡ cơ hội để tìm được hạnh phúc cho riêng mình, vậy nên hãy tự tin với chính con người mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm