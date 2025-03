Nửa đầu tháng 4 dương lịch, 3 con giáp làm ăn xuôi thuận, tiền bạc đầy tay, vận may mỉm cười, giàu có vang danh, thành công chạm đỉnh

Con giáp tuổi Dần

Nửa đầu tháng 4 dương lịch, tuổi Dần thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc, có rất nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Con giáp này là người chủ động, có tầm nhìn xa cùng với may mắn nên làm việc gì cũng hanh thông như ý. Người kinh doanh tự do, làm việc tự do có khuynh hướng mở rộng quy mô, không gian thể hiện mình cũng rất tốt.