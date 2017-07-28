Nốt ruồi quý nhân giúp gặp dữ hóa lành, tiểu nhân xấu xa thế nào cũng không hãm hại được

Tâm linh - Tử vi 28/07/2017 15:08

Không chỉ mang đến may mắn về tiền tài, danh vọng, những nốt ruồi này còn giúp chủ nhân gặp được rất nhiều quý nhân.

Chỉ cần có nốt ruồi ở những điểm này, chủ nhân muốn gì được đó, may mắn hết phần người khác.

Trên sống lưng

Đây là vị trí nốt ruồi tốt cho cả nam lẫn nữ giới. Người có nốt ruồi trên sống lưng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được cha mẹ và anh chị em nuông chiều, khi trưởng thành đi làm lại được rất nhiều người thường yêu, giúp đỡ.

Nốt ruồi này sẽ giúp chủ nhân gặp dữ hóa lành, gặp họa lớn cũng tai qua nạn khỏi.

Nốt ruồi quý nhân giúp gặp dữ hóa lành, tiểu nhân xấu xa thế nào cũng không hãm hại được - Ảnh 1
Phụ nữ có nốt ruồi ở ngón đeo nhẫn sẽ có chồng là quý nhân cả đời- Ảnh: Internet

Mu bàn tay

Nốt ruồi trên bàn tay sẽ giúp vượng vận quý nhân, thường xuyên gặp người tốt giúp đỡ. Nếu nốt ruồi nằm ở ngón đeo nhẫn, thì người bạn đời chính là quý nhân luôn bên cạnh giúp sức cho bạn cả đời.

Trên lông mày

Những người có nốt ruồi nằm phía trên lông mày chẳng bao giờ phải lo thiếu tiền, cả đời sống trong phú quý. Đây chính là tướng của người có gia đình khá giả với khối tài sản đáng kể, dù không quá giỏi giang thì của kế thừa cũng dư sức để họ tiêu tiền khỏi nghĩ.

Trong đùi trái

Người có nốt ruồi ở đùi trái vận khí rất tốt, chỉ cần bước chân ra đường là gặp quý nhân. Chính vì may mắn từ khi sinh ra nên không cần phải cố gắng quá nhiều thì tiền cũng tự chui vào túi.

Sau cổ

Vì biết nhìn xa trông rộng, quản lý tài chính khoa học và đầu tư thông minh nên người có nốt ruồi sau cổ làm ăn gì cũng thành công. Họ chẳng bao giờ phải lo cơm áo gạo tiền, cuối đời chỉ việc hưởng thụ những thành quả mình đạt được.

Nốt ruồi quý nhân giúp gặp dữ hóa lành, tiểu nhân xấu xa thế nào cũng không hãm hại được - Ảnh 2
Nốt ruồi giữa cằm sẽ giúp chủ nhân trở thành đại gia nhà đất - Ảnh: Internet.

Giữa cằm

Nếu có nốt ruồi giữa cằm chủ nhân nên đầu tư bất động sản ngay lập tức. Đây chính là nét tướng của người sở hữu nhiều đất đai, mát tay trong việc kinh doanh buôn bán nhà đất. Đây chính là cách giúp bạn trở thành đại gia của chính  mình.

Giữa hai lông mày

Vì giữa hai đầu lông mày là cung sự nghiệp nên nếu có nốt ruồi ở vị trí này chủ nhân sẽ có thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Nốt ruồi càng đen sự nghiệp của bạn càng phất lên như diều gặp gió.

Sau tai

Không chỉ vượng vận tài lộc, vận đào hoa của người có nốt ruồi sau tai sẽ khiến người khác phát hờn. Chưa kể, người có nốt ruồi sau tai rất khéo léo trong giao tiếp và cư xử với mọi người nên luôn biết cách vun vén cho gia đình.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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