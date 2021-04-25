Nốt ruồi ở chân bật mí điều gì ở bạn, nghèo sang lành dữ ra sao?

Theo nhân tướng học , nốt ruồi trên cơ thể bộc lộ rất nhiều điều bí mật về cuộc sống của mỗi người. Đặc biệt nốt ruồi ở chân vừa có thể là dấu hiệu của bệnh tật nhưng cũng có thể đem lại lý giải bất ngờ về sức khỏe và tài vận của chủ sở hữu.

Ngón chân cái trên bàn chân là biểu trưng của quyền lực và sự mạnh mẽ. Chính vì thế, tử vi phong thủy hé lộ rằng, người có nốt ruồi ngay ở ngón chân cái chắn chắn là người có tài, bẩm sinh đã có khả năng lãnh đạo, sớm muộn cũng sẽ thành danh và có quyền lực.

Dù là nam hay nữ, nếu sở hữu nốt ruồi ở ngón chân thứ 2 thì có thể sức khỏe của họ đang có vấn đề, giảm sút hay bị đau đầu, ngủ không sâu giấc.

Theo đó, vận trình sự nghiệp của họ không được tốt, vì bản thân họ không có tầm nhìn xa trông rộng, đường công danh sự nghiệp bị che khuất. Không chỉ tiền tài sa sút mà tình yêu hôn nhân của khổ chủ cũng không được như ý. Nói tóm lại thì tương lai của những người có vị trí nốt ruồi ở ngón chân thứ 2 khá mờ mịt.

Vị trí nốt ruồi mọc ở những ngón chân khác

Nếu nốt ruồi mọc không phải ở ngón chân cái hay ngón chân thứ 2 thì chủ sở hữu là người có số đi làm xa, hay phải dịch chuyển và đi xa. Do đó, cuộc sống của họ cũng khá vất vả.

Vị trí nốt ruồi "ẩn" ở các kẽ chân

Nốt ruồi mà ẩn trong các kẽ ngón chân cực kỳ may mắn. Chủ nhân của những nốt ruồi này đa phần là người lắm tiền nhiều của, tiền đồ xán lạn và cuộc sống sung túc.

Người có nốt ruồi ẩn ở các kẻ chân luôn có cuộc sống giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Vị trí nốt ruồi nằm trên mu bàn chân

Vận mệnh của người có nốt ruồi trên mu bàn chân theo nhân tướng học thì không tốt. Họ suốt đời vất vả, phải chạy tới chạy lui. Gia cảnh nghèo túng khó mà phất lên được, cuộc sống cũng không được yên ổn.

Vị trí nốt ruồi tại mắt cá chân

Người có nốt ruồi ở mắt cá chân trong công việc họ không quyết đoán cũng không có năng lực quản lý, vì thế mà không gặt hái được thành công như ý muốn trong sự nghiệp.

Vị trí nốt ruồi ở lòng bàn chân

Lòng bàn chân mà có nốt ruồi thì thường có tướng làm quan nhỏ, lãnh đạo vừa phải như đứng đầu một phòng ban hay huyện, xã… Nhìn chung vận mệnh cũng khá tốt.

Vị trí nốt ruồi tại khe giữa ngón cái và ngón chân trỏ

Nốt ruồi tại khe giữa của ngón cái và ngón chân trỏ cho thấy có sự cảnh báo về chức năng gan. Họ không giỏi xã giao, dễ thất bại trong các mối quan hệ bạn bè, với đồng nghiệp và người ngoài dễ xảy ra bất hòa. Bạn bè thường vay tiền nhiều mà không trả nên vận trình sự nghiệp của họ cũng không được hanh thông.

Nốt ruồi tại mép bàn chân

Người có nốt ruồi tại mép bàn chân cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng vừa phải, chỉ đủ ăn đủ tiêu.

Nốt ruồi ở gót chân

Người có nuốt ruồi ở chân là một người giàu có, số sướng từ khi chào đời - Ảnh minh họa: Internet

Chủ nhân của nuốt ruồi ở chân hẳn phải là một người giàu có, số sướng từ khi chào đời, được người người cung phụng, cả đời số phận cực kỳ may mắn.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).