Khả năng nói dối không chớp mắt khiến nhiều người tin sái cổ là những con giáp lươn lẹo dưới đây.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có khả năng diễn xuất siêu đẳng nhờ vẻ mặt đáng tin cậy và cách nói năng thật thà, chân chất. Thực ra, những người cầm tinh con gà là "sói đội lốt cừu". Họ giả vờ ngây ngô trong khi thực ra biết hết mọi thứ. Họ có thể nói dối không chớp mắt, khiến người nghe phải tin lia lịa. Nhiều khi, chính người tuổi Dậu nói dối giỏi và tự tin tới mức họ còn tự lừa được chính mình.

Không chỉ giỏi đánh lừa người khác, người tuổi Dậu còn có tài năng trong việc ứng biến, đối nhân xử thế. Họ biết cách "rót mật vào tai người khác" bằng những lời lẽ ngọt ngào nhưng không hề phô trương hay giả tạo. Nói dối mà như đang nói thật là khả năng trời sinh của họ.

Tuổi Mão

Xem tử vi, người tuổi Mão rất giỏi chối tội, bởi vì một khi họ đã làm sai một việc gì đó, họ có thể nghĩ ra hàng tá lý do để chối bay chối biến.

Dù sao thì chuyện nói dối cũng chẳng phải là điểm yếu của họ, chỉ cần họ muốn nói dối việc gì là họ có thể “đổi trắng thay đen”, khiến người khác không tin cũng không được.

Họ gặp ai cũng sẽ nói dối những điều như thế, chính vì vậy mà lời nói dối của họ chẳng có chút sơ hơ nào. Nhờ vậy mà con giáp này lúc nào cũng được sống một cuộc sống rất yên bình, chẳng ai có thể phát hiện họ sai sót ở chỗ nào để trách phạt họ cả.

Mà cho dù có bị người khác trách móc đi chăng nữa, hẳn họ cũng sẽ cách nói để người ta tha thứ cho mình thôi.

Tuổi Thìn

Có hai thứ bạn không nên coi thường người tuổi Thìn, một là chỉ số IQ, hai là khả năng nói dối. Người tuổi Thìn thông minh, hiểu biết và có tài nhìn xa trông rộng, khả năng lãnh đạo tài ba. Bên cạnh đó, họ còn là những bậc thầy "nói dối như cuội", có thể nói ra những chuyện không có thật với sắc mặt vô cảm, thản nhiên. Nhờ trí tuệ cao, họ thường biết cách nói dối sao cho logic, hợp lý và ít khi bị người khác phát hiện.

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