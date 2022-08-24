Nổi tiếng 'nói dối như cuội', 3 con giáp sau được mệnh danh là bậc thầy lừa lọc mà người người cần cẩn trọng kẻo đặt niềm tin sai chỗ

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 09:00

Khả năng nói dối không chớp mắt khiến nhiều người tin sái cổ là những con giáp lươn lẹo dưới đây.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có khả năng diễn xuất siêu đẳng nhờ vẻ mặt đáng tin cậy và cách nói năng thật thà, chân chất. Thực ra, những người cầm tinh con gà là "sói đội lốt cừu". Họ giả vờ ngây ngô trong khi thực ra biết hết mọi thứ. Họ có thể nói dối không chớp mắt, khiến người nghe phải tin lia lịa. Nhiều khi, chính người tuổi Dậu nói dối giỏi và tự tin tới mức họ còn tự lừa được chính mình.

Không chỉ giỏi đánh lừa người khác, người tuổi Dậu còn có tài năng trong việc ứng biến, đối nhân xử thế. Họ biết cách "rót mật vào tai người khác" bằng những lời lẽ ngọt ngào nhưng không hề phô trương hay giả tạo. Nói dối mà như đang nói thật là khả năng trời sinh của họ.

Tuổi Mão

Xem tử vi, người tuổi Mão rất giỏi chối tội, bởi vì một khi họ đã làm sai một việc gì đó, họ có thể nghĩ ra hàng tá lý do để chối bay chối biến. 

Dù sao thì chuyện nói dối cũng chẳng phải là điểm yếu của họ, chỉ cần họ muốn nói dối việc gì là họ có thể “đổi trắng thay đen”, khiến người khác không tin cũng không được. 

Nổi tiếng 'nói dối như cuội', 3 con giáp sau được mệnh danh là bậc thầy lừa lọc mà người người cần cẩn trọng kẻo đặt niềm tin sai chỗ - Ảnh 1
Họ gặp ai cũng sẽ nói dối những điều như thế, chính vì vậy mà lời nói dối của họ chẳng có chút sơ hơ nào. Nhờ vậy mà con giáp này lúc nào cũng được sống một cuộc sống rất yên bình, chẳng ai có thể phát hiện họ sai sót ở chỗ nào để trách phạt họ cả. 

Mà cho dù có bị người khác trách móc đi chăng nữa, hẳn họ cũng sẽ cách nói để người ta tha thứ cho mình thôi.

Tuổi Thìn

Có hai thứ bạn không nên coi thường người tuổi Thìn, một là chỉ số IQ, hai là khả năng nói dối. Người tuổi Thìn thông minh, hiểu biết và có tài nhìn xa trông rộng, khả năng lãnh đạo tài ba. Bên cạnh đó, họ còn là những bậc thầy "nói dối như cuội", có thể nói ra những chuyện không có thật với sắc mặt vô cảm, thản nhiên. Nhờ trí tuệ cao, họ thường biết cách nói dối sao cho logic, hợp lý và ít khi bị người khác phát hiện.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Con giáp nữ nào nổi tiếng giỏi chịu đựng, phúc đức dồi dào, hậu vận suôn sẻ?

Con giáp nữ nào nổi tiếng giỏi chịu đựng, phúc đức dồi dào, hậu vận suôn sẻ?

Giỏi chịu đựng nhưng không có nghĩa là đầu hàng bỏ cuộc, các con giáp nữ dưới đây đích thực là nữ anh hùng hào kiệt.

Xem thêm
Từ khóa:   Dự đoán tử vi 12 con giáp Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 2 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 59 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi