Nổi tiếng khó chiều, 3 con giáp này luôn đặt những tiêu chuẩn khắt khe với những người xung quanh

Những người sinh năm Sửu thường rất chăm chỉ, siêng năng, chịu thương chịu khó, luôn dùng thái độ nhiệt tình để đối đãi với mọi phương diện của cuộc sống cùng sự kiên cường, không chịu khuất phục. Con giáp này chân thành, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình.

Người cầm tinh con Trâu trong mắt của những người xung quanh là kiểu người ôn hoà, nhẹ nhàng, tính khí cũng trầm ổn, nhưng khi phạm phải giới hạn của họ thì sẽ làm bùng phát những cơn tức giận đi kèm hậu quả không tốt. Mọi quyết định đã được tuổi Sửu đưa ra, trước sau như một không thể nào thay đổi được, dù là ai, dù xuất phát từ nguyên nhân gì. Chính sự cứng đầu và có phần độc đoán đã khiến những người này bị đánh giá là tự cao tự đại, khó tính, khó thoả hiệp.

Những anh chàng, cô nàng tuổi Tị thường thu hút người khác bởi vẻ ngoài bí ẩn, bất cần, những người thân thiết sẽ biết họ là tuýp người khó tính, khó chiều đến cỡ nào. Thay vào đó, con giáp này được tôi luyện trong môi trường tự lập từ nhỏ nên dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh sống, không cần dựa dẫm vào ai cũng có thể sống tốt. Những người này ít có lòng tin vào bất cứ thứ gì xung quanh mình nên cứ tự mình ăn, tự mình làm, thu mình trong chính vỏ ốc tự tạo ra.

Những người này thường không thích xen vào cuộc sống của ai, cũng như không muốn ai làm phiền đến việc riêng tư của mình.

Mọi sự khắt khe họ dành cho những điều xung quanh dần khiến người khác biết rõ hơn về bản tính khó gần, hay cau có. Cuộc sống của tuổi Tị là chuỗi nối tiếp những nguyên tắc, đặt ra cho chính mình cũng là để những người bên cạnh làm theo. Hầu hết con giáp này trong bất cứ vấn đề gì, thay vì đặt mình vào vị trí của đối phương thì chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình.

Tuổi Dần

Tuổi Dần nổi tiếng là người hoà đồng, tốt tính, mặc dù sở hữu cái tôi cá nhân ngất ngưởng nhưng họ có một trái tim giàu tình cảm, luôn sẵn lòng giúp đỡ những người bên cạnh khi gặp khó khăn. Lòng tự trọng cao không bao giờ cho phép những cô cậu tuổi này chịu khuất phục trước sóng gió cuộc đời hay cuộc sống hiện tại, thay vào đó họ sẽ không ngừng cố gắng để đứng được ở vị trí cao nhất, sáng nhất.

Đa phần những người cầm tinh con Hổ mạnh mẽ, khôn ngoan và có khả năng lãnh đạo, thuyết phục người khác. Bên cạnh đó, họ còn là những người coi trọng vẻ đẹp hình thức, do đó sẽ không bao giờ thấy những người này xuất hiện với dáng vẻ nhếch nhác, luộm thuộm. Mọi yêu cầu mà con giáp này hướng đến, vừa là của chính mình, vừa là đặt ra cho những người xung quanh. Do đó, muốn đi cùng tuổi Dần, bạn có thể không hoàn hảo nhưng tuyệt đối đừng để tồn tại điểm gì đáng chê trách.

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