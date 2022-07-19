Nổi tiếng ấm áp và biết cách an ủi, 3 con giáp nữ nào luôn khiến người bên cạnh yên lòng

Tâm linh - Tử vi 19/07/2022 01:25

Các con giáp nữ này là người luôn biết cách an ủi, ấm áp.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, cô gái tuổi Hợi là người ngây thơ và lãng mạn, chú trọng tình cảm và có một tâm hồn tinh tế.

Họ đặc biệt dịu dàng, biết quan tâm và chăm sóc mọi người. Vì vậy, ở bên cạnh con giáp tuổi Hợi sẽ khiến mọi người cảm thấy đặc biệt thoải mái, dễ tâm sự, ngay cả những điều khó nói nhất. Con giáp tuổi Hợi luôn biết cách an ủi, chia sẻ một cách thấu đáo. Hơn nữa, cô gái tuổi Hợi là người khá lãng mạn. Họ luôn chú ý chăm sóc đến chất lượng cuộc sống và tâm trạng của mình.

Con giáp tuổi Hợi cũng sẽ luôn có những điều bất ngờ bất ngờ xảy ra khiến cuộc sống tràn ngập niềm vui. Vì vậy hãy hòa hợp với con giáp tuổi Hợi nhé, chắc chắn bạn cũng sẽ được "lây nhiễm" những điều dễ chịu từ họ. Tóm lại, con giáp nữ tuổi Hợi rất được yêu thích, tình yêu của họ cũng rất ngọt ngào, quyến rũ.

Tuổi Tuất

Phụ nữ tuổi Tuất luôn trẻ trung và tràn đầy sức sống, lúc nào cũng lạc quan vui vẻ, hòa đồng, thích kết bạn, tiệc tùng, thích được thể hiện bản thân.

Nổi tiếng ấm áp và biết cách an ủi, 3 con giáp nữ nào luôn khiến người bên cạnh yên lòng - Ảnh 1
Dù làm việc gì, họ cũng suy nghĩ cẩn trọng, thấu đáo. Họ biết lúc nào nên tiến hay lui, biết cách đối nhân xử thế và là người cực kỳ khéo léo, mềm mỏng trong mọi tình huống.

Khi yêu ai, nàng giáp này rất mực chung thủy và quan tâm đối phương, luôn ở bên người ấy dù họ đi bất cứ nơi đâu. Chính tính cách dịu dàng, đằm thắm của phụ nữ tuối Tuất khiến các chàng trai không thể chống đỡ mà say mê. Hơn thế, tình yêu cũng khiến các cô gái tuổi Tuất trở nên sâu sắc, ngọt ngào và cực kỳ ấm áp.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ từ nhỏ đã rất nhạy bén. Họ hiểu rằng cuộc sống không hề dễ dàng từ khi còn nhỏ, cô gái tuổi Tý đã là những đứa trẻ trưởng thành tương đối sớm.

Tuy nhiên, con giáp nữ này lại có tấm lòng kiên định, chung tình. Con giáp nữ này không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Các cô có thể làm mọi việc theo ý mình nên họ luôn giữ vững lập trường và kiên trì với những gì mình theo đuổi, không thay đổi tính cách vốn có của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Con giáp tuổi Tỵ cũng rất thích tiết kiệm tiền. Dù kiếm được bao nhiêu, các cô gái này cũng không phung phí. Mỗi tháng họ đều tiết kiệm được một khoản tiền và vạch rõ kế hoạch chi tiêu hàng ngày, không để mình "vung tay quá trán".

Cô gái tuổi Tỵ khá tiết kiệm và khắt khe với bản thân. Điều này không hẳn đều tốt nhưng chỉ cần bạn đối xử chân thành và gây dựng sự yên tâm cho họ, cô gái tuổi Tỵ sẽ hết lòng vun vén cho gia đình, trở thành người bạn đời tri kỷ, chia sẻ với bạn mọi vui buồn trong cuộc sống.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Các con giáp nổi tiếng bạc tình, phái nữ cần cẩn trọng cả luỵ tình như chơi

Các con giáp nổi tiếng bạc tình, phái nữ cần cẩn trọng cả luỵ tình như chơi

Hãy cân nhắc nếu nửa kia của bạn thuộc các con giáp bạc tình dưới đây nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 37 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 41 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến