Những vị trí nốt ruồi phú quý tài lộc, bạn có "sỡ hữu" chúng hay không?

Tâm linh - Tử vi 01/08/2022 18:49

Hãy cùng điểm qua những vị trí nốt ruồi được xem là nốt ruồi phú quý, ai may mắn có được sẽ có cuộc sống giàu sang hơn người.

Nốt ruồi ở dái tai

Những vị trí nốt ruồi phú quý tài lộc, bạn có 'sỡ hữu' chúng hay không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người sở hữu nốt ruồi ở dái tai (thùy tai) thì chẳng những có số mệnh phú quý mà hậu vận còn cực kì tốt đẹp, hưởng hết phúc lộc của trời đất. Người xưa có câu: Nếu ở dái tai có nốt ruồi hình như giọt lệ hay như viên trân châu, nhất là dái tai trái có nốt ruồi màu hồng nhuận thì lại càng quý. Nếu dái tai trái mà nốt ruồi có màu đen thì phúc lộc trường tồn.

Còn với dái tai phải nốt ruồi màu đỏ thì giàu có không ai bằng. Nói chung, nốt ruồi nằm trên dái tai đều tượng trưng cho tài lộc cực vượng và số mệnh trường thọ. Còn trên vành tai có nốt ruồ thì đó là người vừa thông minh lại vừa hiếu thuận. Sau tai có nốt ruồi tượng trưng cho kho tiền được giấu kín.

Nốt ruồi phú quý ở đuôi lông mày

Nửa cuối lông mày từ phần giữa hất trở về sau được gọi là Thái hà, tượng trưng cho trí tuệ và tài năng. Người nào có nốt ruồi phú quý mọc ở đuôi lông mày thường được nhận định là người có mạng lưới xã giao phong phú, hợp làm ăn kinh doanh, càng về hậu vận càng phát đạt, giàu có.

Những vị trí nốt ruồi phú quý tài lộc, bạn có 'sỡ hữu' chúng hay không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, nếu nốt ruồi này có chút thay đổi về màu sắc, hoặc bề ngoài dần to lên theo thời gian, đăt biệt là vào lúc chủ nhân 33 – 34 tuổi thì cuộc sống tình cảm và gia đình sẽ gặp đôi chút khó khăn. Chính vì thế, họ càng làm nhiều việc thiện, tích đức dài lâu sẽ càng dễ chạm tay tới thành công ở độ tuổi trung niên.

Nốt ruồi ở phía sau đầu gối

Những người có nốt ruồi ở vị trí này nhìn chung càng về sau càng có hậu. Lúc trẻ có phúc khí, tài lộc nên họ làm đâu thắng đó, lại biết quản lý tiền bạc giỏi nên tiền lại đẻ ra tiền. Về già, người có nốt ruồi này được hưởng nhiều phúc lộc. Họ có sức khỏe dồi dào mà lại được con cháu hết lòng chăm sóc, phụng dưỡng.

Nốt ruồi may mắn ở vùng cằm

Những vị trí nốt ruồi phú quý tài lộc, bạn có 'sỡ hữu' chúng hay không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người nam hoặc nữ, nếu sở hữu nốt ruồi ở vùng cằm thì dự đoán điền trạch, bằng hữu sau này sẽ khá vượng vận, may mắn. Họ dễ gặp quý nhân khi sự nghiệp gặp khó khăn vất vả, đồng thời hợp làm các công việc liên quan đến điền sản, đất đai.

Điều kiện cần và đủ để họ có thể thăng hoa và gặt hái thành công danh vị trong cuộc sống là phải kiên trì bền bỉ, không ngại khó ngại khổ và luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Khi ấy, thành công sẽ gõ cửa căn nhà họ vào khoảng từ 40 – 45 tuổi.

Nốt ruồi trên vai

Những người có nốt ruồi ở vị trí này thường có khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và sẽ nắm giữ những trọng trách lớn.

Người sở hữu nốt ruồi này thường gặp may mắn về tài chính và trở thành những người có uy tín trong ngành này. Tuy có vấn số tốt nhưng họ cũng dễ bị tiểu nhân ganh ghét, gài bẫy, đổi trắng thay đen. Trong công việc, họ cần cẩn trọng trước khi quyết định để không phạm phải những sai lầm.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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