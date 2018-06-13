Những vị trí nốt ruồi giúp bạn vượt qua nhiều kiếp nạn, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 13/06/2018 15:30

Người có nốt ruồi ở những vị trí này sẽ may mắn vượt qua nhiều kiếp nạn trong cuộc đời, được quý nhân nâng đỡ nên làm việc gì cũng thành công.

Nốt ruồi ngay đỉnh đầu

Người có nốt ruồi ở đỉnh đầu sẽ có vận mệnh sung túc, giàu có hơn nhiều người. Bắt tay vào làm việc gì cũng thành công viên mãn, ít gặp trở ngại hay thất bại. Từ khi sinh ra, bạn đã sở hữu mệnh Thiên Tuế, từng bước đi đều có người nâng đỡ, ít khi mắc sai lầm. Nhờ vậy cuộc sống của bạn vô cùng giàu có, tiền cứ tiêu xài hết rồi lại đầy, không bao giờ phải lâm vào tình cảnh bế tắc, thất nghiệp. Thậm chí, bạn cũng không cần quá lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Nếu có ngồi không, bạn cũng được người khác cơm bưng nước rót, tiền tiêu xài phủ phê.

Nốt ruồi ẩn trong lông mày

Những vị trí nốt ruồi giúp bạn vượt qua nhiều kiếp nạn, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ - Ảnh 1
Nốt ruồi ở vị trí này ăn nên làm ra, tiền đếm không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Đây là vị trí thể hiện con người thông minh, có tài trí hơn người. Con đường học hành và sự nghiệp của bạn vô cùng thành công, làm gì cũng hanh thông, tốt đẹp. Bạn cũng có tấm lòng lương thiện, trong sáng giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn. Nhờ tính cách này bạn tích nhiều phúc đức cho con cái, không giàu sang cũng có tiếng nói khiến mọi người nể phục.

Nốt ruồi ở ngực

Những vị trí nốt ruồi giúp bạn vượt qua nhiều kiếp nạn, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ - Ảnh 2
Người sở hữu nốt ruồi ở ngực có mệnh phú quý, giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Những người có nốt ruồi ở ngực, đích thị là người có mệnh nữ hoàng. Bạn không phải chịu cuộc sống khó khăn hay cơ cực. Con đường sự nghiệp của bạn vô cùng rộng mở, đánh đâu thắng đó, luôn được sự tín nhiệm và trọng dụng của cấp trên. Vận mệnh của bạn vô cùng sung sướng, đi đến đâu cũng được kẻ hầu người hạ, quyền lực cao ngút trời.

Nốt ruồi nằm giữa lưng

Người có nốt ruồi này có vận mệnh giàu sang từ nhỏ. Ba mẹ có của ăn của để nên bạn chỉ việc kế thừa sản nghiệp, không cần phải bôn ba kiếm sống như nhiều người khác. Thời trẻ không cần phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Đến khi già đi cũng sẽ hưởng nhiều phúc đức trời ban, được con cái yêu thương, kính trọng.

Nốt ruồi trong lòng bàn tay

Những vị trí nốt ruồi giúp bạn vượt qua nhiều kiếp nạn, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ - Ảnh 3
Nốt ruồi nằm trong lòng bàn tay có thể giữ được tiền bạc, của cải - Ảnh minh họa: Internet

Người có nốt ruồi nằm trong lòng bàn tay kiếm và giữ tiền rất giỏi. Bạn biết cách quản lý tiền bạc, không tiêu xài phung phí. Vì vậy bạn sở hữu khối tài sản lớn từ khi còn rất trẻ. Ai cưới được người có nốt ruồi ở vị trí này, đảm bảo tiền bạc trong gia đình không thất thoát một đồng. Bạn vừa là người kiếm tiền, vừa là két sắt giữ tiền rất khéo.

Nốt ruồi ở tai

Nốt ruồi ở vị trí này nói lên bạn là người phú quý, đường công danh tiền bạc vô cùng rộng mở. Có thể nói bạn may mắn hơn rất nhiều người. Từ khi mới bước đầu lập nghiệp đã sở hữu được nhiều tài sản, có nhà, có xe khiến nhiều người nể phục.

Nốt ruồi ở đùi trái

Người sở hữu nốt ruồi này sẽ đủ ăn đủ mặc, có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Dù gặp nhiều biến cố, bạn cũng dễ dàng vượt qua nhờ sự may mắn và tài năng của mình. Trong sự nghiệp và công việc, bạn đều được quý nhân giúp đỡ, hoàn thành việc được giao một cách xuất sắc nhất.  

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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