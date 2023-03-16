Những ngày cuối tháng 2 âm lịch, Thần Tài ban phước lộc tài, tiền vàng chảy vào két nhiều vô kể, 3 con giáp có vận trình lên hương đổi vận mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 16/03/2023 07:33

Tử vi 12 con giáp, trong những ngày cuối tháng 2 âm lịch sẽ có 3 con giáp hưởng cạn lộc Thần Tài, tiền bạc nhiều rủng rỉnh.

Tuổi Dần

Trong những ngày cuối tháng 2 âm lịch, người tuổi Dần không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi, suôn sẻ mà cũng có lúc chịu sóng gió bủa vây, tình trạng phát triển chia làm 2 thái cực rõ rệt. Sở dĩ xuất hiện tình huống này là do bản mệnh chịu ảnh hưởng từ đồng thời cả Tương Hại Thái Tuế và Nguyệt Lệnh Đế Vượng. Do đó, nếu lơ là chủ quan, họ có thể đánh mất nhiều cơ may nhưng khi đã nỗ lực và chuẩn bị sẵn sàng, họ sẽ đạt được những bước đột phá trọng đại.

Những nỗ lực mà người tuổi Dần đã bỏ ra thời gian qua sẽ nhận được hồi báo xứng đáng, chẳng hạn như công việc thì được thăng chức tăng lương, nếu làm ăn kinh doanh thì bắt đầu có lợi nhuận tăng tiến… Vận khí của người tuổi Dần sẽ khởi sắc hơn, kiếm tiền thuận lợi, được mọi người ghi nhận công sức và tôn trọng xứng đáng. Đây là một bước tiền đề quan trọng để họ có cơ hội “thoát nghèo”, thậm chí khởi sự giàu to.

Những ngày cuối tháng 2 âm lịch, Thần Tài ban phước lộc tài, tiền vàng chảy vào két nhiều vô kể, 3 con giáp có vận trình lên hương đổi vận mạnh mẽ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Các bạn cầm tinh con khỉ tính tình điềm đạm, khôn ngoan và sắc sảo, linh hoạt, dễ ứng biến, khi gặp chuyện không nóng nảy, không bốc đồng mù quáng, rất độc lập, có chí tiến thủ, thế nên phải biết nắm bắt cơ hội và phấn đấu vươn lên, có như thế thành công trong sự nghiệp không bao lâu sẽ được nâng lên tầm cao mới.

Những ngày cuối tháng 2 âm lịch, người tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào, dễ được thăng chức, dù là đầu tư hay làm việc thì cũng sẽ thu được số tiền bất ngờ mỗi lần bạn ra tay. Thời gian này, trúng vận đào hoa cực thịnh, các mối quan hệ của người tuổi Thân có thể tự nhiên đến, đơm hoa kết trái, tương lai đông con cháu, gia đình đề huề. Bạn sẽ luôn gặp may mắn và cát tinh trong cuộc sống, thực hiện được những kế hoạch lớn lao, vươn lên nhanh chóng, tài lộc hanh thông.

Những ngày cuối tháng 2 âm lịch, Thần Tài ban phước lộc tài, tiền vàng chảy vào két nhiều vô kể, 3 con giáp có vận trình lên hương đổi vận mạnh mẽ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những ngày cuối tháng 2 âm lịch, Lục Hợp giúp con giáp tuổi Dậu nhận được nhiều dấu hiệu tích cực trong các mối quan hệ xã hội. Vậy nên, trong thời gian này, bạn hãy cởi mở hơn với những người mà bạn mới gặp gỡ.

Chính Tài xuất hiện cho thấy tài lộc của con giáp tuổi Dậu lúc này được đảm bảo. Nếu tiền bạc có cơ hội gia tăng thì đừng vội nghĩ tới việc mua sắm, tiêu dùng, hãy chủ động lên kế hoạch tiết kiệm, hoặc nếu cần thiết.

Những ngày cuối tháng 2 âm lịch, Thần Tài ban phước lộc tài, tiền vàng chảy vào két nhiều vô kể, 3 con giáp có vận trình lên hương đổi vận mạnh mẽ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tận hưởng chiến thắng vẻ vang, tiền vàng ngập két, phú quý đề huề, vạn sự như mơ

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tận hưởng chiến thắng vẻ vang, tiền vàng ngập két, phú quý đề huề, vạn sự như mơ

Theo tử vi dự đoán, trong nửa cuối tháng 2 âm lịch sẽ có 3 con giáp được Hỷ Thần gọi tên. Khi đó, tình duyên sẽ đến, tài lộc sẽ thăng hoa, các bạn có thể có một cuộc sống vô cùng viên mãn.

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