Những ngày cuối tháng 10: Thần Tài ghé chơi nhà 3 con giáp, Hồng Phúc đỏ như son, tiền rải khắp nhà, cuộc đời khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 01:00

Vào những ngày cuối tháng 10, cuộc sống của những con giáp dưới đây sẽ có chuyển biến bất ngờ, tài lộc khởi sắc, công việc dần dần thuận lợi thu được thành tích tốt.

 

Tuổi Ngọ

Những ngày cuối tháng 10, tuổi Ngọ có nhiều cơ hội để phát triển trong sự nghiệp. Đây là thời gian bạn có khả năng được cấp trên cất nhắc sau những cố gắng không ngừng nghỉ. Công việc thuận lợi, nhờ đó mà nguồn thu tăng lên đáng kể, giúp con giáp này thoải mái hơn trong việc chi tiêu. Sau bao lâu chờ đợi cơ hội tốt đến với mình, cuối cùng con giáp này đã nhìn thấy được thời cơ tuyệt vời để vươn lên.

Những ngày cuối tháng 10: Thần Tài ghé chơi nhà 3 con giáp, Hồng Phúc đỏ như son, tiền rải khắp nhà, cuộc đời khởi sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời gian tuyệt vời đối với vận trình công danh của tuổi này. Với những ai đang có ý định thay đổi công việc hay đầu tư lớn thì cũng rất lý tưởng để hiện thực hóa kế hoạch ấp ủ của mình. Hãy lắng nghe lời khuyên từ những người đã có nhiều kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế sẽ giúp con đường bạn đi thuận lợi hơn.

Tuổi Tý

Thời gian qua, cuộc sống của những người tuổi Tý đã có nhiều biến động, nhất là về tình cảm. Tuy nhiên vào cuối tháng, bạn sẽ là một trong 3 con giáp được thần tài lộc ân sủng, làm gì cũng kiếm được tiền. Hơn thế nữa, bạn còn nhận được sự giúp đỡ từ gia đình hoặc bạn bè khiến cho tiền bạc dư dả thoải mái sống hết năm.

Những ngày cuối tháng 10: Thần Tài ghé chơi nhà 3 con giáp, Hồng Phúc đỏ như son, tiền rải khắp nhà, cuộc đời khởi sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, thời gian này chính là thời điểm tốt để bản mệnh phát huy mọi tiềm năng. Từ đó, có thể thu về khối tài sản khổng lồ mà bản thân không bao giờ ngờ tới. Trong tình cảm, bạn và người ấy sẽ có những tin vui đầy bất ngờ như có cưới gả hoặc có thêm thành viên mới, đời sống gia đình hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Thân bản chất nhanh nhẹn và thường phản ứng nhanh khi gặp bất cứ tình huống nào. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ thông minh, sáng tạo và thường nghĩ ra những ý tưởng đột phá.

Những ngày cuối tháng 10: Thần Tài ghé chơi nhà 3 con giáp, Hồng Phúc đỏ như son, tiền rải khắp nhà, cuộc đời khởi sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, con giáp này đôi khi cũng hay cáu gắt và dễ nổi nóng. Là người giàu nghị lực vươn lên, người tuổi Thân được dự báo sẽ tiến xa trong sự nghiệp. Con giáp tuổi Thân có tài lộc tăng vọt, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mọi điều ước đều trở thành hiện thực. Người tuổi này làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, nông sản bán được mùa, được giá.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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