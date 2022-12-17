Những ngày cuối cùng tháng 12/2022: 3 con giáp số cực đỏ, tài khoản nhân đôi, tiền bạc tiêu xài đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 17/12/2022 18:49

14 ngày cuối tháng 12/2022 là khoảng thời gian hưng thịnh của 3 con giáp này. Tiền đổ về túi ào ào như nước khiến nhiều người ghen tỵ.

Tuổi Dần

Tử vi cho biết, những ngày cuối cùng tháng 12/2022, tuổi Dần được Lục Hợp nâng đỡ nên gặp nhiều may mắn về tiền bạc. Đường tài lộc của Dần cũng khởi phát vô cùng. Với người làm kinh doanh, vận may sẽ mang tới những cơ hội hợp tác làm ăn có lợi. Nhờ vậy mà tiền bạc dư dả, có thêm nguồn vốn để mở rộng đầu tư hoặc tham gia vào lĩnh vực mới.

Ngoài ra, Chính Quan cũng giúp cho vận trình sự nghiệp của Dần thăng tiến không ngừng. Con đường công danh của Dần đang rộng mở. Một số người có thể được cân nhắc lên vị trí cao hơn, tương lai phía trước còn nhiều may mắn đang chờ đón.

Những ngày cuối cùng tháng 12/2022: 3 con giáp số cực đỏ, tài khoản nhân đôi, tiền bạc tiêu xài đếm không xuể - Ảnh 1
Tử vi cho biết, những ngày cuối cùng tháng 12/2022, tuổi Dần được Lục Hợp nâng đỡ nên gặp nhiều may mắn về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những ngày cuối cùng tháng 12/2022 được cho là khoảng thời gian cát lành đối với người tuổi Mùi. Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Ngoài ra, Mùi được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn bội thu.

Đây cũng là khoảng thời gian mà Mùi gặp nhiều may mắn. Mùi đi đâu, làm gì cũng đều hanh thông, suôn sẻ, tiền không những dư dả, đủ tiêu mà thậm chí còn có khả năng phát tài, giàu có. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tập trung đúng hướng thì Mùi có thể đổi đời trong phút chốc.

Những ngày cuối cùng tháng 12/2022: 3 con giáp số cực đỏ, tài khoản nhân đôi, tiền bạc tiêu xài đếm không xuể - Ảnh 2
Những ngày cuối cùng tháng 12/2022 được cho là khoảng thời gian cát lành đối với người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết, người tuổi Sửu dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó thì cuộc sống của Sửu tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Bản mệnh có đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao, tổ chức, lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú.

Những ngày cuối cùng tháng 12/2022, vận khí của Sửu rất may mắn và hanh thông. Ở giai đoạn này, Sửu dễ trở nên giàu có. Thời gian tới, người tuổi Sửu làm gì cũng thành công viên mãn. Tiếp tục nỗ lực và chăm chỉ, không quên sự thận trọng, con giáp này chỉ có thể càng ngày càng giàu có.

Những ngày cuối cùng tháng 12/2022: 3 con giáp số cực đỏ, tài khoản nhân đôi, tiền bạc tiêu xài đếm không xuể - Ảnh 3
Những ngày cuối cùng tháng 12/2022, vận khí của Sửu rất may mắn và hanh thông. Ở giai đoạn này, Sửu dễ trở nên giàu có - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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