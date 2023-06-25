Những ngày cuối cùng của tháng 6, chạy trời không khỏi nắng, 3 con giáp sau ngồi không "vận xui" cũng rớt trúng đầu, tiền tài hao hụt, thiếu thốn đủ bề

Tâm linh - Tử vi 25/06/2023 07:10

Những ngày cuối tháng 6, những con giáp này liên tục gặp những chuyện không may mắn, cuộc sống có nhiều trở ngại.

Tuổi Mão

Vận trình công việc của tuổi Mão bất ổn. Một vài lời nói thiếu suy nghĩ khiến cho người tuổi này rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười. Ngoài ra, việc làm việc chung với đồng nghiệp không thuận nên bản mệnh không đạt hiệu quả cao trong công việc. Vận trình tài lộc “tụt dốc không phanh”. Con giáp này cần chi tiêu một cách hợp lý để tránh rơi vào tình cảnh vay mượn người khác. Theo tử vi, bạn cần lên kế hoạch quản lý tiền bạc ngay bây giờ mới mong cải thiện tình hiện thu nhập hiện tại. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm không được tốt đẹp. Bạn và người ấy phát sinh nhiều mâu thuẫn trong ngày do ảnh hưởng của ngày Tương Xung. Việc không ai chịu nhường ai khiến cho mối quan hệ của hai người rơi vào trạng thái bế tắc. 

Những ngày cuối cùng của tháng 6, chạy trời không khỏi nắng, 3 con giáp sau ngồi không 'vận xui' cũng rớt trúng đầu, tiền tài hao hụt, thiếu thốn đủ bề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tuất gặp nhiều may mắn và đạt được những thành công nhất định. Con giáp này đã biết cách phát huy những khả năng tiềm ẩn của mình và tận dụng thế mạnh đó để chinh phục những thử thách khó khăn và đạt được mục tiêu của mình. Thế nhưng niềm vui với tuổi Tuất sẽ không được trọn vẹn bởi đường tình duyên lại không được thuận lợi, bản mệnh gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng duyên phận không phải muốn có là có được. Có lẽ tuổi Tuất nên kiên nhẫn chờ đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Tình yêu đôi lứa trải qua nhiều khó khăn khi không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Các cặp vợ chồng có thể nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi bất cứ lúc nào. Dù bình thường con giáp này và người bạn đời của mình rất yêu thương nhau nhưng khi bất đồng ý kiến không ai chịu nhún nhường và lắng nghe đối phương khiến mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng hơn, gia đạo bất ổn, căng thẳng.

Tuổi Hợi

Tương lai sự nghiệp của tuổi Hợi khó khăn đủ đường, vì có họa thị phi đeo bám nên con giáp này khá vất vả mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tài vận trên đà đi xuống, dù cơ hội kiếm tiền trước mắt nhưng vẫn khó tránh khỏi họa hao tài rình rập xung quanh, bạn cần phải suy nghĩ thận trọng trước khi bỏ tiền vào đầu tư. Con giáp độc thân lựa chọn kết thúc tình cảm trong quá khứ, chấm dứt hoàn toàn với người cũ để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Những ngày cuối cùng của tháng 6, chạy trời không khỏi nắng, 3 con giáp sau ngồi không 'vận xui' cũng rớt trúng đầu, tiền tài hao hụt, thiếu thốn đủ bề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

 

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