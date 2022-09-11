Những ngày cuối của tháng 9/2023, con giáp nào mở cửa hứng tiền tài về tay?

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 19:00

Vào những ngày cuối tháng 9 các con giáp trúng số tiền tỷ.

Tuổi Tý

Các bạn tuổi Tý rất sẵn lòng giúp đỡ người khác nhưng lại quá kiệm lời, luôn được lòng cả đôi bên trong các tình huống xã giao, làm việc gì cũng dễ dàng, dù là con trai hay con gái thì họ đều có ngoại hình nổi bật và khí chất tinh anh. Trước mặt, biết nghĩ cho mọi người.

Từ ngày 15/9 đến ngày 28/9, vận trình của con giáp Tý bùng nổ, từ nghèo thành giàu, đường tài lộc suôn sẻ, tài sản kếch xù, cuộc sống tươi đẹp sẽ đến với bạn. Nếu bạn thực sự nắm bắt cơ hội này, quý nhân sẽ nhận được của cải, may mắn được đào hoa, danh lợi, tài lộc vượng phát, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một bạo chúa giàu có, quyền uy. Sau tuổi trung niên, quý vị sẽ không còn vất vả nữa và trong tương lai. bạn sẽ thu thập được của cải về mọi mặt, sống một cuộc sống hạnh phúc và một tương lai không phải lo lắng.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn mang tính cách hướng ngoại, dễ gần, hay nói hay cười. Trong cuộc sống, họ là người cứng cỏi, kiên trì, không vì thấy khó khăn mà nản lòng. Thời gian gần đây, người tuổi Thìn gặp nhiều khó khăn, công việc bị ngưng trệ. Không những thế, con giáp này có thể có mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn làm ăn. 

Những ngày cuối của tháng 9/2023, con giáp nào mở cửa hứng tiền tài về tay? - Ảnh 1
Bước sang tháng 9, vận trình của người tuổi Thìn sẽ suôn sẻ trở lại. Sau một thời gian mâu thuẫn, họ hòa thuận với đồng nghiệp và lãnh đạo. 

Con giáp này học hỏi được nhiều điều từ mọi người. Khi gặp khó khăn, họ được người tốt giúp đỡ. Tài lộc của con giáp tuổi Thìn trong tháng này có khởi sắc. Người làm kinh doanh thì lộc lá đầy tay, buôn may bán đắt. Người tuổi này được trời phú sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật. Không những thế, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có khởi sắc. Sau giận hờn, cãi vã, họ thông cảm, bao dung hơn với nửa kia.

Tuổi Ngọ

Các bạn thuộc con giáp Ngựa luôn có động lực bất kể họ làm gì, trái tim của họ rất tinh tế và nhạy cảm, trái tim của họ cũng rất nóng, nhưng tốt bụng và chân thành, họ rất rộng lượng, có tính cách tốt và có nhiều ý tưởng.

Từ ngày 15/9 đến ngày 28/9, tiền vận của con giáp tuổi Ngọ sẽ tăng vọt, thuận buồm xuôi gió, vận thế hanh thông, vượng phát tài lộc, vận đào hoa vượng phát, họ nhất định sẽ rất hạnh phúc, mọi việc họ làm đều như được thần thánh giúp đỡ, muốn làm gì cũng có thể mạnh dạn thực hiện, sao lành cao chiếu như thường, gặp quý nhân phù trợ thì nhất định sẽ thu hoạch lớn đấy, may mắn sẽ gõ cửa, có cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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