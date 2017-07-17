Phụ nữ tuổi Thân sống phóng khoáng, tự do, ưa khám phá những miền đất mới. Nàng dành khá nhiều thời gian tuổi trẻ cho việc du lịch, hưởng thụ cuộc sống. Sự bấ cần ở nàng chính là ma lực khiến đàn ông si mê như điều đổ. Tuy nhiên, dù có nhiều người đeo đuổi, kinh nghiệm yêu đương không ít nhưng khó đàn ông nào có thể trói chân Thân lâu.

Dù yêu ai đó nhiều đến mấy, nhưng khi phát hiện ra những điều không thể dung hòa ở đối phương nàng sẽ chủ động kết thúc mối quan hệ để bản thân không phải chịu đựng đối phương thêm ngày nào nữa. Nàng yêu tự do, yêu bản thân mình hơn tất thảy mọi điều trên đời. Chỉ người đàn ông yêu nàng hơn chính họ mới có thể chinh phục được nàng.

Tuổi Dần

Người ta thường bảo, phụ nữ sống cảm ính và dễ mềm lòng nhưng Dần thì ngược lại. Phụ nữ tuổi Dần mạnh mẽ, độc lập và sống lý tính. Dù có bị đàn ông bội bạc thì sẽ rất nhanh sau đó, Dần lấy lại cân bằng và tiếp tục sống vui vẻ, yêu đời như vốn dĩ.

Khi yêu, Dần không cần một người đàn ông chiều chuộng, che chở để nũng nịu. Dần tự chủ tài chính, chỉ thích tiêu tiền mình là ra nên họ không bao giờ ăn bám hay lợi dụng tiền bạc của người yêu. Nàng cần một người đàn ông thú vị, cá tính và đặc biệt. Bởi với Dần, người đàn ông không có những nét tính cách trên rất nhàm chán với họ.

Đàn ông yêu phụ nữ tuổi Dần đôi khi sẽ cảm thấy mình đang yêu một phụ nữ quá mạnh mẽ, đôi khi nàng mạnh mẽ và đối xử với người yêu như hai người đàn ông với nhau. Tuy không yếu đuối, dịu dàng nhưng Dần thuộc tuýp người chung thủy khi yêu.

Tuổi Ngọ

Ngọ là nàng giáp thông minh, với khả năng kiểm soát và làm chủ cuộc sống của chính mình. Họ luôn tự đặt ra mục tiêu cho cuộc sống của mình và luôn cố gắng nỗ lực hết sức để đạt được thành công như mong đợi.

Phụ nữ cầm tin con giáp này biết cách tạo nên sự riêng biệt giữa đám đông, sẽ khó ai nhầm lẫn Ngọ với những con giáp khác. Phụ nữ tuổi Ngọ sẽ tự thân lập nghiệp, không cần dụa giẫm chồng vẫn có được cuộc sống sung túc, giàu sang.

Tuổi Thìn

Thìn là mẫu phụ nữ có suy tính kỹ càng trong từng hành động, sự việc. Ngay cả chuyện tình yêu, kết hôn hay sinh con nàng cũng lên kế hoạch cụ thể, chi tiết và không bao giờ muốn mình rơi vào thế bị động.

Trong công việc, nàng quyết đoán, khôn khéo nên rất dễ gặt hái được nhiều thành công. Thìn có sự nghiệp vững vàng khi còn rất trẻ, vậy nên nếu những cô gái khác thường mơ mộng cưới chồng giàu để đổi đời thì Thìn là mẫu phụ nữ chỉ lấy chồng khi chồng hơn họ về tầm nhìn, suy nghĩ.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.