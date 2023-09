Những điều nhà nào cũng phải biết để đón năm mới vạn sự như ý, phát tài phát lộc

Cuối năm là thời điểm mọi người tất tả tổng vệ sinh ngôi nhà của mình. Theo quan niệm của người xưa, nhà cửa càng tươm tất vận may sẽ kéo đến ồ ạt. Do đó, bạn cần phải lưu ý những điều này để đón một năm mới sung túc, bình an.

Những điều cần làm khi dọn dẹp nhà cửa Sau ngày đưa ông Táo về trời, gia chủ nên nghiêm túc trong việc dọn dẹp nhà cửa. Việc đầu tiên là tẩy rửa hết những năng lượng cũ để nạp thêm những năng lượng mới tích cực hơn. Những nơi cần được lau chùi cẩn thận là tủ, những ngóc ngách tích tụ năng lượng xấu, lau dọn tất cả các phòng, dịch chuyển đồ đạc để dọn dẹp bụi bặm. Vứt bỏ những đồ dùng cũ thay bằng những vật dụng mới để đón một năm mới sung túc, no ấm đủ đầy. Lưu ý những vùng chuyển tiếp trong ngoài Khoảng cách từ sân vào cửa chính, bậu cửa sổ, bậc thềm… là nơi thoát khí, khi trưng bày hoặc trang trí nên chú ý tạo nhiều sắc thái khác nhau, màu sắc hài hòa. Cần lưu ý những yếu tố về âm thanh và chiếu sáng tương ứng cho đồ vật được trưng bày. Lời khuyên trang trí để tốt cho phong thủy là đặt thác nước, đèn pha, treo phong linh hay sáo trúc để tăng sự sinh động cho không gian ngôi nhà. Đồng thời cũng kích thích sự luân chuyển sinh khí, điều hòa lượng nguyên khí trong nhà giúp ích cho gia chủ. Bên cạnh đó, những vật dụng ưu tiên cho khu vực chuyển tiếp là cây kiểng, chậu cây bon sai hoặc tranh câu đối, hình dáng linh vật của năm. Chú ý những khoảng trống giữa các phòng Phần trung cung là những khoảng trống giữa các phòng, những khu vực đi lại, trục cầu thang hoặc giếng trời. Đây là những nơi tập trung nhiều nguồn sinh khí mang lại nhiều điều tốt lành cho gia chủ. Vì vậy bạn cần chú ý cách bày biện, trang trí sao cho hợp lý như đặt chậu cây dưới gầm cầu thang, tăng cường chiếu sáng, đặt những vật dụng nhỏ tượng trưng như đá phong thủy để làm mới ngôi nhà của bạn. Những điều nên biết dịp cuối năm - Ảnh minh họa: Internet Đối với những căn hộ chung cư, bạn có thể đặt thảm hoặc tranh ảnh để làm nổi bật, tạo không gian sinh động, tươi mới và sáng sủa cho căn hộ của mình. Cẩn thận với khu vực bàn thờ Bàn thờ là nơi thiêng liêng tỏ lòng biết ơn của con cháu đối với ông bà tổ tiên. Đây cũng là nơi vô cùng quan trọng quyết định vận mệnh của gia chủ. Khi dọn dẹp, bạn nên dùng khăn giấy lau chùi bụi bặm cho các tượng, hoặc di ảnh. Sau đó, sắp xếp bàn thờ theo nguyên tắc: Bát nhang đặt gần người thắp nhang, khoảng ở giữa bày rượu, trà, nước, mâm trái cây hoặc bình hoa khi cúng. Khi đốt nhang vào 30 tháng Chạp phải mang đốt chân nhang cũ nhưng tuyệt đối không vứt sọt rác. Bên cạnh đó, việc đánh bóng lư đồng cũng vô cùng quan trọng theo quan niệm “tiễn cái cũ đi rước cái mới về”. Dự trữ nhiều đồ ăn ngọt và quýt Hãy dự trữ nhiều đồ ăn ngọt trong nhà với mong muốn một năm vô cùng ngọt ngào và no ấm. Bên cạnh đó, bạn cũng cần mua quýt vì tên nó đồng nghĩa với vàng. Chú ý vị trí tiếp đãi khách, ăn uống Phòng khách là nơi quan trọng, bạn cần phải lau dọn cẩn thận. Vì khu vực này thường xuyên tập trung người đến chúc Tết. Vứt bỏ những đồ vật cũ, thay bằng những thứ mới mẻ, giúp cho phong thủy nhà bạn trở nên thịnh vượng và phát đạt hơn. Trang trí trên bàn những vật dụng cần thiết như chai rượu, khăn giấy, khay đựng trà… Chuẩn bị những loại thực phẩm vô cùng cần thiết Gia đình phải biết chuẩn bị những thực phẩm: cá muối, tỏi, hành củ và tỏi tây. Những thứ đó đều được buộc lại theo từng loại và đặt vào thùng gạo trong ngày cuối năm. Đến Mùng 1 thì lấy ra để chế biến những món ăn cùng thưởng thức với gia đình. Việc làm này mang ý nghĩa gia đình bạn sẽ có một năm no ấm, sung túc, không bao giờ thiếu thức ăn. - Cá khô nghĩa là có của ăn của để.

- Tỏi nghĩa là luôn có tiền đầy túi để tính toán, chi tiêu.

- Hành nghĩa là sự thông minh, dồi dào tri thức.

- Tỏi tây nghĩa là cần cù, siêng năng. Bữa cơm đoàn viên Ngày cuối năm là dịp để gia đình sum vầy, quây quần cùng nhau thưởng thức bữa cơm đoàn viên. Theo truyền thống, dù bạn có bận rộn cách mấy cũng phải trở về nhà cùng người thân ăn bữa cơm. Nếu ăn uống ngoài đường sẽ mang lại những điều không may mắn, ảnh hưởng đến vận mệnh cả năm. Khi ăn uống, mọi người phải ăn mặc chỉnh tề, cùng nói chuyện và vui cười với nhau, không được ủ dột hay xảy ra tranh cãi.