Những điều cần chú ý vào ngày mùng 3 tết năm 2019

Tâm linh - Tử vi 22/01/2019 11:27

Ngày mùng 3 tết năm 2019 không phải là ngày đẹp để xuất hành nên gia chủ nếu muốn đi đâu cần chú ý những điều này để toàn thể được bình an, cả năm may mắn.

Những điều cần chú ý vào mùng 3 tết năm 2019

Mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy, ngày mùng 3 tết được quan niệm là ngày cuối cùng của chuỗi 3 ngày đầu năm mới tết nguyên đán. Bởi vậy, thông thường dân gian thường coi ngày mùng 3 là ngày tụ họp gia đình cúng lễ hóa vàng hết tết, tiễn các cụ lên trời.

Thông thường sau lễ hóa vàng tiễn gia tiên, thần linh trở về cõi âm mới nên xuất hành ra ngoài. Ngày mùng 3 tết năm 2019 không phải ngày đẹp để xuất hành, tuy nhiên vào ngày này xuất hành tốt hay xấu lại phụ thuộc vào việc chọn giờ tốt để khởi hành hay ra ngoài nhằm đúng giờ hắc đạo.

Ngày mùng 3 tết 2019 không phải ngày đẹp để xuất hành đầu năm

Ngày mùng 3 tết 2019 không phải ngày đẹp để xuất hành đầu năm

Các khung giờ hoàng đạo được cho là tốt nhất trong ngày mùng 3 tết năm nay là: giờ Sửu (từ 1:00 tới 2:59), giờ Thìn (từ 7:00 tới 8:59), giờ Ngọ (từ 11:00 tới 12:59), giờ Mùi (từ 13:00 tới 14:59), giờ Tuất (từ 19:00 tới 20:59), giờ Hợi (từ 21:00 tới 22:59)

Ngoài ra, trong ngày mùng 3 tết cũng nên tránh các khung giờ hắc đạo (giờ xấu) để mọi chuyện trong ngày đầu năm nói riêng và cả năm mới nói chung đều được trôi chảy, thuận lợi: giờ Tý (từ 23:00 tới 0:59), giờ Dần (từ 3:00 tới 4:59), giờ Mão (từ 5:00 tới 6:59), giờ Tỵ (từ 9:00 tới 10:59), giờ Thân (từ 15:00 tới 16:59), giờ Dậu (từ 17:00 tới 18:59)
Ngày mùng 3 tết vẫn là ngày đầu xuân năm mới, bởi vậy các gia đình vẫn nên lưu ý kiêng kỵ những điều không nên làm trong 3 ngày đầu năm như: quét nhà, đổ rác, làm vỡ bát đĩa, cãi vã bất hòa, ăn các món ăn xui xẻo như mực, thịt vịt,...

Trong 3 ngày đầu xuân năm mới nên kiêng kỵ những việc được cho là không may mắn

Trong 3 ngày đầu xuân năm mới nên kiêng kỵ những việc được cho là không may mắn

Cách chuẩn bị mâm cơm cúng ngày mùng 3 tết

Cúng ngày mùng 3 tết từ lâu mang ý nghĩa là một nét đẹp văn hóa trong truyền thống của người Việt. Mùng 3 tết là lễ hóa vàng, cần cúng như thế nào và cúng những gì, các bà nội trợ nên nắm được để có một mâm cơm cúng tiễn thần linh, gia tiên trọn vẹn nhất.

Cách cúng gà ngày mùng 3 tết cũng nên lưu ý, luộc nguyên một con gà trống tơ, có thể chặt ra để dễ ăn hơn với quan niệm trần sao âm vậy. Mâm cơm ngày mùng 3 tết không khác so với mâm cơm những ngày tết thông thường, vẫn cần có đầy đủ bánh chưng, bánh tét, xôi gấc, chả giò, các món xào, bát canh măng, đĩa giò, mâm ngũ quả, hương hoa trầu quả, nến,... Cuối cùng không thể thiếu bộ tiền vàng mã để đốt cho thần linh, gia tiên có chút kinh phí lên đường trở về trời.

Mâm cơm cúng lễ hóa vàng mùng 3 tết nên được chuẩn bị tươm tất, có đủ con cháu trong nhà tụ họp

Mâm cơm cúng lễ hóa vàng mùng 3 tết nên được chuẩn bị tươm tất, có đủ con cháu trong nhà tụ họp

Bài văn khấn cúng ngày mùng 3 tết

Phong tục cúng hóa vàng ngày mùng 3 tết không thể thiếu trong dịp tết nguyên đán của người Việt. Sau khi gia chủ sửa soạn trang phục chỉn chu, xếp mâm cơm lên bàn thờ đủ đầy thì thắp nén hương rồi bắt đầu đọc văn khấn:

Con Nam mô A Di Đà Phật! (đọc lặp lại 3 lần cùng với khấn lạy 3 lần)

Con kính lạy Ngài Hoàng thiên hậu thổ cùng Chư vị tôn thần

Con lạy Ngài Bản cảnh thành hoàng, các Ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch

Con kính lạy các cụ tổ khảo, các cụ tổ tỷ cùng hương linh nội ngoại tộc.

Hôm nay là ngày mùng 3 tháng giêng năm Kỷ Hợi

Tín chủ chúng con là:.............................................

Hiện nay đang ngụ tại:...........................................

Nay tiết xuân đã mãn, nguyên đán qua đi, chúng con thành tâm sửa biện hương hoa trầu quả, lễ vật đủ đầy dâng lên trước án. Kính cẩn thưa trình xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ tôn thần, rước tiễn tiên linh trở về với âm giới.

Kính xin lưu phúc lưu ân phù hộ độ trì cho toàn thể gia đình chúng con mọi sự tốt lành. Con cháu được hưởng bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.

Với lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, cúi xin xét xoi chứng giám.

Cẩn cáo.

Con Nam mô A Di Đà Phật! (đọc lặp lại 3 lần cùng với khấn lạy 3 lần)

Để gia đình có một năm bình an, gia chủ phải nhớ những điều kiêng kỵ này khi dọn lư hương dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Để gia đình có một năm bình an, gia chủ phải nhớ những điều kiêng kỵ này khi dọn lư hương dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Một trong những công việc quan trọng nhất vào những ngày cuối năm chính là lau dọn lư hương trên bàn thờ. Để gia đình có một năm suôn sẻ, thuận lợi gia chủ cần chú ý những điều dưới đây.

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