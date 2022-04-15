Thêm vào đó, đa số đàn ông tuổi Thân không thể chấp nhận được một cuộc sống quá bình thường, nhạt nhẽo. Cả đời họ theo đuổi sự mới lạ, kích thích. Sau khi kết hôn, cuộc sống gò bó kéo dài sẽ khiến họ bắt đầu nảy sinh suy nghĩ ngoài luồng, ngoại tình là điều khó tránh, nhất là khi bước vào tuổi trung niên (từ 49 tuổi trở đi).

Trong vòng tròn 12 con giáp, đàn ông tuổi Thân có tiếng phong lưu nhất nhì, đào hoa phơi phới. Họ chúa ghét sự ràng buộc, sợ nhất 2 chữ "trách nhiệm" trong tình yêu. Bởi thế mà mối quan hệ yêu đương của tuổi này thường không bền, thay người yêu như thay áo, thấy ai đẹp ai hay là mê như điếu đổ, đến khi hết đẹp hết hay lại thấy chán ngay tắp lự.

Đã vậy, ngay cả khi đã ngoại tình, họ cũng thuộc kiểu cả thèm chóng chán, rồi phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, khó mà “hoàn lương” để trở về với gia đình. Đàn ông tuổi Thân cứ như thể một gã thợ săn thích tìm “của lạ”, luôn tìm kiếm mục tiêu ngoài luồng mới mẻ khác và không có ý định dừng lại.

Đàn ông tuổi Sửu – Chân thành nhưng là với tất cả

Có vẻ như để tuổi Sửu lọt danh sách những tuổi đàn ông dễ ngoại tình nhất này không hợp lý lắm nhỉ? Lý do là vì đàn ông tuổi Sửu vốn nổi tiếng chân thành, thật thà, làm gì cũng thành thật, chất phác. Nhưng đó có phải là tất cả?

Điều này chưa đủ để ngăn cản được tất cả đàn ông tuổi Sửu "làm liều" đâu nhé. Họ chân thành nhưng là với tất cả (cả vợ, cả cô ấy), họ kiểm soát tốt cảm xúc nhưng là khi không có môi trường khiến tật xấu của họ “phát tác”. Vì thế, đàn ông tuổi Sửu vẫn sẽ "chán cơm thèm phở", tìm tiểu tam để “nương tựa” lúc chán chường. Hơn thế, cách làm của họ còn rất khôn ngoan, khó bị phát hiện.

Suy cho cùng thì đàn ông vẫn là đàn ông, vẫn mang trong mình tư thế của một kẻ thích đi săn mồi. Cuộc sống hôn nhân nhàm chán hay áp lực với cơm áo gạo tiền như một tờ giấy khai tử cho tình yêu vốn đã một thời được họ tôn thờ.

Đàn ông tuổi Mão – Là nạn nhân hơn là kẻ phạm tội

Đàn ông tuổi nào dễ ngoại tình nhất? Tuổi Mão ư? Tại sao lại như vậy? Thật không thể tin nổi bởi đây là tuýp đàn ông được mệnh danh là “3 tốt”: Bề ngoài khá điển trai và điềm tính; Tính cách ôn hòa hiếm khi nổi giận; Rất biết chăm lo cho người khác và dễ đồng cảm.

Đúng là đàn ông sinh năm Mão tốt tính, hiền lành thật đấy nhưng điều đó đồng nghĩa với việc khả năng tự chủ cũng họ cũng rất kém, đây cũng là điểm yếu lớn nhất của các chàng giáp này.

Họ khó làm chủ bản thân, dễ bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Nếu bắt họ sống một cuộc sống buồn tẻ, vô vị, cả ngày chỉ lo cơm áo gạo tiền lâu, chỉ cần một ngày họ được trải nghiệm cuộc sống phồn hoa, xô bồ đầy náo nhiệt, họ sẽ bị choáng ngợp và đắm chìm ngay trong đó.

Chính vì thế, chỉ cần có người có ý định "dụ dỗ", dẫu biết trước quan hệ ngoài luồng là sai trái và không thể có kết quả tốt đẹp gì nhưng họ vẫn sẽ lao đầu vào như thể trở thành một con người khác hẳn, tự huyễn hoặc bản thân bằng sự kiểm soát nhưng thực ra lại đang là “nạn nhân” của những chiếc bẫy tình ái.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm