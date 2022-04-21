Những con giáp xinh đẹp HẾT PHẦN THIÊN HẠ, trời ban PHÚC PHẦN, cuộc đời luôn ÊM ẤM, hậu vận khiến chị em GHEN TỊ

Tâm linh - Tử vi 21/04/2022 08:15

Cùng đón xem những con giáp xinh đẹp, tài giỏi nhất.

Tuổi Sửu

Đứng giữa đám đông, cô nàng tuổi Sửu trở nên lặng lẽ, dường như không muốn thu hút ánh nhìn của người khác. Họ thích yên tĩnh, không ưa sự xô bồ. Vẻ đẹp của họ như đóa quỳnh hương, lặng lẽ tỏa sáng rực rỡ, ngan ngát hương thơm giữa đêm khuya thanh vắng.

Khi trở thành thiếu nữ, nàng giáp này tự nhiên ý thức được về bản thân mình, biết ăn mặc trang điểm sao cho nhẹ nhàng mà vẫn quyến rũ. Nhan sắc cũng theo thời gian càng ngày càng trở nên rực rỡ hơn người, chỉ đứng yên một chỗ cũng như bức tranh rung động lòng người.

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp có phúc phần, cuộc đời họ luôn êm đềm, may mắn và bình yên. Phúc phần của Ngọ không chỉ giúp họ sống thanh thản, an nhàn mà còn giúp chồng con được nhờ cậy, may mắn lây. Đàn ông lấy được vợ tuổi Ngọ sẽ như hổ mọc thêm cánh, công danh sự nghiệp thăng tiến ầm ầm.

Lúc này, Ngọ sẽ là cánh tay trái đắc lực cho chồng trong công việc và khiến chồng được tự hào hãnh diện với mọi người vì có được người vợ hoàn hảo vừa khéo việc nhà lại đảm việc nước.

Tuổi Tuất

Phóng khoáng, tự tin và giỏi giao tiếp là những tính cách đặc trưng của phụ nữ tuổi Tuất.

Những con giáp xinh đẹp HẾT PHẦN THIÊN HẠ, trời ban PHÚC PHẦN, cuộc đời luôn ÊM ẤM, hậu vận khiến chị em GHEN TỊ - Ảnh 1
Những phẩm chất hướng ngoại này mà tuổi Tuất rất quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình.

Những cô nàng tuổi Tuất luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ về sự thông minh lẫn vẻ đẹp trẻ trung, quý phái. Không ít những người phụ nữ khác ghen tị với các cô gái cầm tinh tuổi Tuất vì sự tươi trẻ mà thời gian không thể đánh bại.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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Cùng điểm mặt 3 con giáp hay ghen, luôn sợ tiểu tam chen chân vào cuộc tình.

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