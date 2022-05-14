Những con giáp trời sinh ‘cường nữ’ bề ngoài mạnh mẽ, bên trong khao khát một người đàn ông đủ yêu thương để an tâm dựa dẫm

Tâm linh - Tử vi 14/05/2022 06:29

Tham khảo bài viết dưới đây xem bạn có thuộc những con giáp bản chất cường nữ không nhé!

Những con giáp trời sinh ‘cường nữ’ bề ngoài mạnh mẽ, bên trong khao khát một người đàn ông đủ yêu thương để an tâm dựa dẫm - Ảnh 1
Ảnh: Internet

 

Tuổi Tỵ

Trong cuộc sống, những cô nàng tuổi Tỵ vô cùng khéo léo khi ứng xử, họ hiểu được suy nghĩ của người khác nên đã tạo được thiện cảm đối với những người mới lần đầu gặp mặt.

Không ít người hiểu lầm họ khá mềm mỏng và yếu đuối, nhưng trên thực tế nội tâm bên trong tuổi Tỵ rất kiên cường và quyết đoán. Họ không phải là những người dễ rơi nước mắt trước những điều nhỏ nhặt, thay vào đó cảm xúc của tuổi Tỵ được họ điều chỉnh tinh tế mà chỉ có mình họ biết.

Phụ nữ tuổi Tỵ cũng là con giáp nữ kiên cường, luôn tự lực cánh sinh để không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Những người này luôn có yêu cầu khắt khe với cuộc sống, thậm chí là với chính bản thân mình.

Trong tình yêu cũng thế, họ khá kén cá chọn canh vì mong muốn tìm được một người mạnh mẽ để bản thân có thể dựa vào, được trở về với vẻ yếu đuối, ngay thơ vốn có. Tuy nhiên, việc này không hề dễ dàng như họ tưởng.

Những người tuổi này luôn muốn có một tình yêu tương đối cân bằng, không nhận quá nhiều mà cũng chẳng cho đi nhiều. Bởi lẽ, tuổi Tỵ luôn biết tự bảo vệ bản thân trong một giới hạn nhất định.

Họ không chấp nhận được việc người khác bi lụy hay đau lòng vì mình, không phải vì họ vô tâm nhưng nếu đối phương như thế họ sẽ càng khổ tâm hơn.

Tuổi Tý

Cuộc đời của những phụ nữ tuổi Tý đủ lên bổng xuống trầm giúp họ hiểu rằng không có gì là không thể xảy ra. Cho dù đang lạc quan, vui vẻ, họ vẫn luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận thất bại, chính vì thế mà hiếm khi họ cảm thấy sốc tinh thần nếu gặp phải vật cản trên đường đời.

Vì thế, là con giáp nữ kiên cường khi đối mặt với một người không có ý chí chiến đấu, mới gặp khó khăn đã lùi bước mà nhất đó là đàn ông thì cô nàng tuổi Tý không giấu được cảm giác thất vọng và hay bực mình với những người này.

Những cô gái tuổi Tý vốn mạnh mẽ và kiên định, một khi họ đã quyết điều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Họ đủ tham vọng và luôn muốn mình có thể gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Khi về nhà, họ cũng cố gắng nỗ lực để trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chồng con.

Nhìn chung, họ là những người muốn ôm trọn cả thế giới vào lòng để chăm sóc và vỗ về. Để làm được những điều đó, những người tuổi này luôn tự rèn luyện tinh thần của mình thật vững vàng, có như vậy mới có thể đối mặt với những sóng gió ngoài đời.

Cuộc sống của người tuổi Tý luôn ngập tràn sắc màu, xoay quanh những điều thú vị, mới mẻ khiến họ không ngừng khám phá, vì vậy chẳng bao giờ thấy họ buồn bã hay chán nản. Thế nên họ sẽ tỏ ra khó chịu ra mặt với mẫu người đàn ông nào yếu đuối, hay nói ra những lời tiêu cực.

Trong hôn nhân, tuổi Tý dù rất tình cảm nhưng không hề bi lụy, vì vậy họ cũng không muốn đối phương như thế.

Khi xảy ra mâu thuẫn, họ muốn người đàn ông của mình phải thật chín chắn để suy nghĩ nguyên nhân tại sao, họ không hy vọng đối phương sẽ cầu xin tha thứ hay níu kéo những điều không thể. Nếu cứ như vậy, họ sẽ dễ dàng buông tay hơn và sẽ cảm thấy hối hận về cuộc hôn nhân này.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất tuy bẩm sinh không phải là người mạnh mẽ nhưng trong quá trình làm việc họ vốn trung thành và sống thật với bản chất của mình nên hay bị bắt nạt. Họ không chịu yếu thế nên đành tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi để bảo vệ bản thân.

Những người này không quá để ý đến những chuyện khác, nhưng một khi việc gì đã lọt vào tầm quan sát của họ, họ sẽ xét nét đến từng chút một.

Vốn là người sống rất tình cảm và luôn nghĩ đến cảm nhận của người khác nên họ ít nói và chỉ bày tỏ cảm xúc qua những hành động dù là nhỏ nhặt nhất.

Trong tình yêu cũng thế, tuổi Tuất yêu chân thành, yêu nồng nhiệt nhưng rất lý trí, họ luôn mong một người đàn ông cũng đáp lại tình cảm như thế với họ, có khi người đó phải lạnh lùng một chút chứ không phải quá phụ thuộc vào họ.

Những cô nàng tuổi Tuất không thể chấp nhận một tình yêu hay một người đàn ông bi lụy và nhiều nước mắt. Họ vốn cứng rắn và sẽ không đau lòng về những điều ủy mị.

Đặc biệt đối với người đàn ông càng để lộ sự yếu đuối, tuổi Tuất lại càng “dị ứng” hơn. Tuổi Tuất dù mạnh mẽ bao nhiêu cũng mong bản thân có thể dựa dẫm vào người ấy, nhưng nếu người ấy cũng yếu đuối thì họ sẽ tuyệt vọng hơn nhiều.

Tuổi Ngọ

Những cô nàng tuổi Ngọ đi nhiều, biết đây biết đó nên họ có khả năng nhìn nhận cuộc sống ở mọi góc độ, nhờ đó mà họ luôn duy trì được thái độ tích cực trong mọi hành động. Ngay cả khi họ gặp phải một số khó khăn trong cuộc sống, sức chịu đựng mạnh mẽ của những chú Ngựa sẽ đánh bại khó khăn và kiên trì đến cùng.

Càng sóng gió bão bùng, những chú Ngựa lại càng phát huy nội lực mạnh mẽ, phát triển nhiều kỹ năng, hành động quyết đoán nên sớm có được thành quả như mong đợi.

Có thể nói, tuổi Ngọ tuy nhỏ bé mà kiên cường, tuy động mà tĩnh, dù khó khăn không nản chí, vất vả chẳng sờn vai. Họ có thể lạc quan trong gian khổ và kiên trì từng bước, do đó họ có thể trở thành người chiến thắng nổi bật.

Con giáp nữ tuổi Ngọ vốn dựa vào trí óc bình tĩnh và lối suy nghĩ rõ ràng, cho dù tình hình có khó khăn đến đâu thì họ vẫn có thể khám phá được bản chất của vấn đề và đưa ra giải pháp.

Họ luôn có khả năng xử lý mọi việc đúng cách nên có thể vượt qua những cửa ải khó khăn một cách nhẹ nhàng, không cần phải đao to búa lớn.

Sau tất cả, mọi thăng trầm sóng gió chỉ khiến tâm hồn họ thêm mạnh mẽ, kiên định mà thôi. Chính điều này khiến họ mong muốn có một người đàn ông đủ mạnh mẽ để cùng họ đồng cam, cộng khổ trên đường đời.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

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