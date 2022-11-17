Những con giáp PHÁT TÀI LỚN trong 13 ngày cuối tháng 11: Tiền bạc bất ngờ ồ ạt chảy vào nhà, nằm chơi hốt bạc, phú quý vây quanh

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 17:54

Thời gian 13 ngày cuối tháng 11, những con giáp dưới đây bước vào cát vận, thu nhập dồi dào, tài chính tăng lên đáng kể.

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần vốn là những người thông minh, tài giỏi và có tính cách độc lập. Thời gian qua, tuổi Dần đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, có lúc còn tưởng rằng bản thân rơi vào bế tắc không lối thoát. Người tuổi Dần tính cách rất can trường, dũng cảm, dám nghĩ dám làm. Họ không ngại mạo hiểm, thích đương đầu với mạo hiểm, luôn khao khát vinh quang, thành công trong cuộc sống.

Tuy nhiên, với sự linh hoạt trong cuộc sống, tuổi Dần đã từng bước tháo gỡ nút thắt của vấn đề. Tuy rằng năm nay không phải năm may mắn của tuổi Dần nhưng vận may sẽ bất ngờ chuyển biến thay đổi vào 13 ngày cuối tháng 11. Đặc biệt, công việc và tài vận của tuổi Dần sẽ ổn định bất ngờ, nếu may mắn tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân tạo điều kiện để họ làm giàu.

Những con giáp PHÁT TÀI LỚN trong 13 ngày cuối tháng 11: Tiền bạc bất ngờ ồ ạt chảy vào nhà, nằm chơi hốt bạc, phú quý vây quanh - Ảnh 1
Tuy rằng năm nay không phải năm may mắn của tuổi Dần nhưng vận may sẽ bất ngờ chuyển biến thay đổi vào 13 ngày cuối tháng 11 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đầu năm 2022, tuổi Tý gặp vận hạn tiểu nhân, bị tiểu nhân quấy phá khiến họ lao đao. Tuy nhiên, bước sang 13 ngày cuối tháng 11, người tuổi Tý sẽ gặt hái đại lộc, ôm tiền tỷ về nhà nhờ có phúc tinh soi chiếu.

Thần tài dúi tiền vào tay nên Tỵ đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng an nhàn, công thành danh toại khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. Bước vào thời gian này, không ít người tuổi Tỵ sẽ công thành danh toại, làm việc gì cũng thành công vang dội.

Những con giáp PHÁT TÀI LỚN trong 13 ngày cuối tháng 11: Tiền bạc bất ngờ ồ ạt chảy vào nhà, nằm chơi hốt bạc, phú quý vây quanh - Ảnh 2
Bước sang 13 ngày cuối tháng 11, người tuổi Tý sẽ gặt hái đại lộc, ôm tiền tỷ về nhà nhờ có phúc tinh soi chiếu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi vốn hiền lành, nhân hậu, luôn dĩ hòa vi quý và thường nghĩ về người khác hơn là bản thân mình. So với những con giáp khác, người tuổi Hợi tuy không quá tham vọng nhưng họ lại được trời ban nhiều phước lành, làm gì cũng may mắn, kinh doanh gì cũng thành công.

Đúng 13 ngày cuối tháng 11, người tuổi Hợi vốn mang mệnh phú quý, đời này không lo cơm áo gạo tiền, dù vận khí có đôi lúc không thịnh vượng nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm vàng son của người tuổi Hợi. Vận may tài lộc sẽ ùn ùn kéo đến, bất ngờ gặp hỷ sự.

Những con giáp PHÁT TÀI LỚN trong 13 ngày cuối tháng 11: Tiền bạc bất ngờ ồ ạt chảy vào nhà, nằm chơi hốt bạc, phú quý vây quanh - Ảnh 3
Đúng 13 ngày cuối tháng 11, người tuổi Hợi vốn mang mệnh phú quý, đời này không lo cơm áo gạo tiền, dù vận khí có đôi lúc không thịnh vượng nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến họ - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tháng 11 trúng số đổi đời, đầu tháng 12 gánh tiền bạc tỷ, 3 con giáp thoát khổ thoát nghèo, may mắn giàu sụ

Cuối tháng 11 trúng số đổi đời, đầu tháng 12 gánh tiền bạc tỷ, 3 con giáp thoát khổ thoát nghèo, may mắn giàu sụ

Thời gian từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, ngôi sao tài lộc sẽ phù hộ cho bạn, người tuổi Sửu sẽ tiếp tục gặp nhiều may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 11 Tử vi ngày 17/11 tử vi ngày 17/11 của 12 con giáp tử vi ngày mới con giap may man xem tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba