Những con giáp này cứ phải mập lên thì mới ‘rủng rỉnh’ tiền bạc được

Tâm linh - Tử vi 20/08/2016 22:10

Những con giáp sau đây cứ phải mập lên thì may mắn, phú quý giàu sang mới đến được!

Tuổi Thìn

Những cô gái này càng đẩy đà sẽ càng gặp được nhiều may mắn. Không những thế những vận may điều tốt lành đó cũng sẽ đến với gia đình, công việc sự nghiệp của họ vì vì cũng tốt đẹp

Tuổi Mùi

Những con giáp này cứ phải mập lên thì mới ‘rủng rỉnh’ tiền bạc được - Ảnh 1

Nếu những cô gái này mảnh mai thì sẽ được phái nam yêu quý. Nhưng nếu họ quá gầy thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến chuyện tình duyên. Và những cô nàng tròn đầy thì sẽ được hưởng phúc phần, nhiều phú quý giàu sang về sau

Tuổi Sửu

Những con giáp này cứ phải mập lên thì mới ‘rủng rỉnh’ tiền bạc được - Ảnh 2

Phụ nữ tuổi Sửu do phải lo âu nhiều việc nên nếu gầy gò thì cũng do đó mà ra. Nhưng cứ tổn hại sức lực ngày một ốm yếu thì may mắn cũng không thể đến. Khi họ mập lên thì có nghĩa cuộc sống đã dễ dàng hơn, vận may phú quý cũng sẽ đến.

Tuổi Hợi

Những con giáp này cứ phải mập lên thì mới ‘rủng rỉnh’ tiền bạc được - Ảnh 3

Tròn trịa là điểm nhận ra cô nàng tuổi Hợi. Họ luôn sống rất vui vẻ và thoải mái, vì vậy mà được nhiều người yêu quý. Họ luôn rất lạc quan, tạo không khí tích cực cho mọi người. Vì vậy mà may mắn, điều lành đều sẽ đến cùng họ. Ngược lại, những cô nàng tuổi này nếu ốm thì sẽ dễ nóng nảy, hay giận hờn,

Tuổi Tỵ

Những phụ nữ tuổi này mà gầy thì sẽ dễ khiến người khác cảm thấy nham hiểm, tình duyên cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng. Nhưng nếu họ mập mập một tí thì sẽ dễ kết bạn, vì vậy mà được nhiều người giúp đỡ, vận tốt, tiền tài vì vậy cũng đủ đầy.

Tuổi Tý

Những nàng tuổi Tý rất chi li, tiết kiệm. Nếu họ béo lên thì sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Cuộc sống vì vậy cũng sung túc, đủ đầy hơn

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