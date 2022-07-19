Những con giáp nào vụng về trong ăn nói nhưng lòng dạ ấm áp hơn người?

Những con giáp vụng về trong ăn nói nhưng lại tốt bụng.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn rất tốt tính. Họ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện công kích hay hãm hại người khác. Thế nhưng bởi bản tính thật thà; thẳng thắn lại hay nóng tính; họ mới hay nói những lời không phải với người khác.

Một khi nóng nảy, con giáp này chỉ nghĩ đến việc trút hết nỗi bực dọc trong người ra; chứ không hay nghĩ tới cảm nhận của người ta.

Những lời họ nói ra có thể vô tình động chạm đến người này, người khác. Tuy ai cũng biết người tuổi này không hề cố ý làm như vậy, nhưng hẳng vẫn sẽ cảm thấy rất có chịu.

Nếu chạm phải những kẻ tiểu nhân với bụng dạ hẹp hòi, họ sẽ rất dễ vướng vào rắc rối, phải đi giải quyết hậu quả do thói ăn nói thiếu suy nghĩ của mình gây nên.

Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần tính tình thẳng thắn do đó, họ thường xuyên nói năng thiếu cân nhắc sinh ra việc đắc tội với người khác.



Con giáp này đôi khi hiểu lầm việc nói thẳng là góp ý thân tình, để người khác sử đổi mà không nghĩ tới chuyện những kẻ tiểu nhân có thể lợi dụng những lời nói không khéo léo đó mà dựng chuyện, gây rắc rối.

Vẫn biết rằng “sự thật mất lòng” nhưng tuổi Dần nên học cách cân nhắc, lựa chọn những lời nói dễ chịu hơn và để ý đến cảm xúc của người khác để không ai cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng.

Tuổi Hợi

Tính cách phóng khoáng, thoải mái của người tuổi Hợi khiến họ được rất nhiều người yêu mến. Ai cũng cho rằng kết bạn với người tuổi này thì sẽ chẳng bao giờ bị họ đâm sau lưng. Nhưng có một khuyết điểm của họ mà mọi người phải thừa nhận; đó là họ suy nghĩ quá đơn giản.

Chính vì suy nghĩ quá đơn giản nên điều gì họ cũng dám nói; chẳng hề nghĩ xem nói như vậy thì có đắc tội ai không; hay có ảnh hưởng gì đến tập thể không.

Những câu chuyện họ nói ra thường khiến mọi người cảm thấy ái ngại hoặc khiến người khác tổn thương; nhưng chính bản thân họ lại hoàn toàn không biết đến hoặc là không để tâm.

Nếu không nhanh chóng sửa đổi; sớm muộn gì con giáp không giỏi ăn nói này cũng sẽ phải đối diện với những tai vạ do chính cái miệng của mình gây nên.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-con-giap-nao-vung-ve-trong-an-noi-nhung-long-da-am-ap-hon-nguoi-483786.html