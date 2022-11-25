Những con giáp nào được Thần Tài độ mệnh, trả hết nợ nần, gánh lộc về nhà, chuyển vận trong 20 ngày tới?

Là những người năng động, lạc quan và không ngừng tìm kiếm các cơ hội kiếm tiền, những người tuổi Ngọ sẽ “cầu được ước thấy” trong 20 ngày tới đây. Nhờ sự “hỗ trợ” từ may mắn, họ sẽ có cơ hội gặp gỡ một đối tác đặc biệt. Dù thời gian quen biết chưa lâu nhưng nhờ quý nhân này, những người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội chuyển sang một ngành nghề mới kiếm được nhiều tiền hơn hoặc tham gia hợp tác một dự án siêu lợi nhuận.

Bằng sự chăm chỉ của bản thân, sự tự tin trong giao tiếp và sự “mách đường chỉ lối” của quý nhân, những người này không chỉ kiếm được bội tiền mà còn có thể sắm được một tài sản lớn trước tết như nhà, xe… Tuy nhiên, bạn không được dựa dẫm quá nhiều vào vị quý nhân kia mà phải tạo ra sự nghiệp bằng chính đôi chân của mình thì tiền tài, công danh mới có thể lâu dài.

Tuổi Sửu

Bạn giỏi nghiên cứu cảm xúc và luôn có thể nhìn thấu mọi thứ. Bạn có khả năng phán đoán chính xác và sức mạnh mạnh mẽ. Bạn đã và đang phát triển và bạn đã mang lại cho mình cảm giác an toàn.

Những người tuổi Mùi trông có vẻ yếu ớt nhưng thực chất chúng lại vô cùng mạnh mẽ. Bạn luôn có thể sắp xếp mọi thứ rõ ràng. Bạn không chủ động làm tổn thương ai, nhưng bạn cũng không cho phép mình bị tổn thương một cách dễ dàng.

Trong 20 ngày tới, ngôi sao tài lộc sẽ quay trở lại, và người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn. Bạn được dự đoán sẽ tăng tiến tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh không ngớt, vô cùng giàu có. Bạn không đặc biệt quan tâm đến danh vọng và tài sản, nhưng bạn luôn có được cả danh và tài. Và bạn sẽ luôn trân trọng tất cả những gì bạn có, và sức mạnh của bạn được định sẵn để ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, tài năng lại có tầm nhìn. Tuy vậy, thời gian gần đây, họ không gặp may mắn trong công việc.

Xem tử vi con giáp có thể thấy rằng vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ trong khoảng thời điểm cuối năm có chiều hướng đi lên.

3 con giáp có tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh trong 20 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

Họ nhận được tin vui trong cả cuộc sống lẫn công việc. Trong sự nghiệp, con giáp này có thể có cơ hội đảm nhận một số nhiệm vụ, dự án quan trọng.

Người tuổi này thể hiện tốt có thể được thăng chức, chiếm một vị trí quan trọng trong công ty. Thu nhập của họ nhờ đó cũng tăng lên.

Con giáp tuổi Tỵ cũng có chuyện tình cảm tương đối ngọt ngào trong khoảng thời gian này. Được bạn đời động viên, họ có thêm tinh thần làm việc, đạt thành công như mong đợi.

Thời gian tới, vì công việc vất vả nên họ cần giữ gìn sức khỏe, kiên trì tập thể dục, đặc biệt là những người làm việc ở văn phòng cả ngày.

(*) Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.