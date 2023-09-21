Những con giáp nào ĐỎ cả tình lẫn tiền từ ngày 22/9 đến 2/10, vận mệnh lội ngược dòng, túi tiền lúc nào cũng căng chặt?

Tâm linh - Tử vi 21/09/2023 05:35

Nhờ hiền lành, lương thiện và sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không hề toan tính nên từ ngày 22/9 đến 2/10, 3 con giáp này sẽ được hưởng lộc trời cho.

Tuổi Dậu

Dậu biết người biết ta, luôn chăm chỉ làm việc mà không hề đấu đá hay hơn thua với ai. Họ hiểu rằng, cuốn mình vào thị phi vừa mất thời gian vừa chẳng có được lợi ích gì. Dậu chỉ tập trung cho công việc của mình, phấn đầu không ngừng để hoàn thiện bản thân nên ngày càng giỏi giang, thành công vang dội.

Từ ngày 22/9 đến 2/10 nhờ lối sống thanh sạch, chăm làm việc thiên bấy lâu nay nên Dậu sẽ được trời ban lộc phát tài. Không chỉ sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, gia đình của Dậu cũng làm ăn hưng thịnh, hạnh phúc êm đềm.

Những con giáp nào ĐỎ cả tình lẫn tiền từ ngày 22/9 đến 2/10, vận mệnh lội ngược dòng, túi tiền lúc nào cũng căng chặt? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sống tình cảm, chân thành và rất hay giúp đỡ người khác. Chính vì quá thiện lương nên không ít lần Mão bị kẻ xấu hãm hại mà lâm vào đường cùng. Dẫu khổ cực là thế nhưng Mão không hề oán thán số phận, cũng không nguyền rủa bất cứ ai.

Họ hiểu rằng “gieo nhân nào, gặt quả nấy”, ta cứ gieo nhân thiện rồi sẽ được hưởng phúc báo. Vậy nên, vận thế tam hợp, từ ngày 22/9 đến 2/10, trời Phật sẽ giúp cuộc đời Mão sang trang mới. Họ làm ăn khấm khá, tiền đẻ ra tiền, càng về cuối năm tài sản càng chất đống, tiêu mãi cũng không hết.

Những con giáp nào ĐỎ cả tình lẫn tiền từ ngày 22/9 đến 2/10, vận mệnh lội ngược dòng, túi tiền lúc nào cũng căng chặt? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất chính là một người tài năng, phóng khoáng, thích đi đây đi đó. Trên con đường công danh sự nghiệp những người tuổi Tuất họ luôn tràn đầy ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê. Đồng thời, họ biết cách nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ để bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp của mình.

Không những thế, người tuổi Tuất luôn còn biết cách truyền cảm hứng và niềm đam mê công việc nên dễ dàng thành công. Tử vi dự đoán, từ ngày 22/9 đến 2/10, con giáp tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn. Đặc biệt, trên công việc, sự nghiệp của họ xuôi thuận hơn những tháng trước. Những người tuổi Tuất làm công ăn lương, bạn sẽ được cấp trên tin tưởng giao cho nhiệm vụ mới.

Những con giáp nào ĐỎ cả tình lẫn tiền từ ngày 22/9 đến 2/10, vận mệnh lội ngược dòng, túi tiền lúc nào cũng căng chặt? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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