Những con giáp “lập team” nói không với tình yêu, thành công về khía cạnh khác, NGỌ không thích bị ràng buộc, TÝ cuồng công việc

Tâm linh - Tử vi 19/04/2022 01:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào không quan tâm đến tình yêu nhé!

Những con giáp “lập team” nói không với tình yêu, thành công về khía cạnh khác, NGỌ không thích bị ràng buộc, TÝ cuồng công việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý: Cuồng công việc

Người tuổi Tý coi công việc là quan trọng nhất, vì công việc, họ có thể quên ăn quên ngủ, còn những chuyện khác họ lại thường không quá để tâm, có cũng được mà không có cũng được. 12 con giáp làm gì để thư giãn giải tỏa stress sau chuỗi ngày mệt mỏi?

 

Vì thế, mỗi khi nghe ai nhắc đến chuyện tình yêu, con giáp này đều cảm thấy không mấy hứng thú.

 

Thực ra tình trạng này cũng bắt nguồn từ sự tự ti của chính họ. Tuổi này mong muốn mình phải đạt được một thành tựu gì đó trong cuộc sống, được mọi người biết đến và tôn trọng, thì mới nên bắt đầu mối quan hệ thân thiết với người khác.

 

Tuổi Tý vốn không hẳn là con giáp không thích yêu, nhưng trong tình cảm, họ chỉ không muốn mình đứng ở thế yếu, làm việc gì cũng phải phụ thuộc vào đối phương.

 

Tuổi Dần: Muốn chờ người phù hợp

 Theo tử vi, dù có đang độc thân, người tuổi Dần vẫn tự biết rằng mình không hề thua kém mọi người. Top 4 con giáp tự lập không thích nhờ vả mà luôn "tự lực cánh sinh".

 

Nguyên nhân khiến họ không chịu đến với bất cứ ai là vì họ cảm thấy cuộc sống của mình đã quá mức bận rộn rồi, còn đâu thời gian mà đầu tư cho chuyện tình cảm nữa.

 

Do đó, nếu không thực sự rung động với ai, họ sẽ quyết định giữ vững tình trạng hiện tại của mình, cho dù đã đến tuổi lập gia đình đi nữa.

 

Họ cảm thấy rất bình tĩnh, bởi họ cho rằng, sao lại phải tốn công ở bên một người mình không có tình cảm cơ chứ? Nếu tìm được thì tốt, hai người có thể sống hạnh phúc bên nhau, còn nếu chưa tìm được, người tuổi này không tiếc thời gian chờ đợi.

 

Tuổi Ngọ: Không thích bị ràng buộc

Người tuổi Ngọ là con giáp không thích yêu, bởi họ có một linh hồn rất tự do, họ không thích mình bị bất cứ ai ràng buộc cả.

 

Họ cảm thấy mình vẫn còn rất nhiều điều chưa làm, thế giới rộng lớn như thế, đất nước tươi đẹp như thế, họ cũng chưa kịp đi thăm thú hết cơ mà, tại sao lại phải dồn hết thời gian của mình cho một người khác cơ chứ?

 

Vì thế, những người tuổi Ngọ độc thân luôn thích một thân một mình, bởi họ biết rằng một khi mình đã chịu sự ràng buộc với ai đó rồi, họ sẽ phải quan tâm đến người ấy, không thể làm mọi việc theo ý mình được nữa.

 

Tuổi Thân: Theo đuổi ước mơ

 Người tuổi Thân không muốn yêu đương gì là bởi họ có ước mơ của mình, họ muốn thực hiện ước mơ của mình trước khi xây dựng mối quan hệ thân thiết với bất cứ ai.

 

Họ đã có ước mơ rõ ràng ngay từ khi còn là những đứa trẻ, đến tận khi họ đã tốt nghiệp, bước chân ra ngoài xã hội rồi, họ vẫn ôm giấc mộng của mình.

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi này cho rằng dù mình có phải sống độc thân đi chăng nữa cũng không thể từ bỏ ước mơ được, họ sẽ cố gắng thực hiện đến cùng.

 

Không thể không nói, người tuổi này có ước mơ rất cao xa, họ cũng rất có nghị lực, thế nhưng họ nên tìm cách hài hòa cả cuộc sống, sự nghiệp và tình cảm thì hơn, bởi ước mơ đâu chỉ thực hiện trong một sớm một chiều?

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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