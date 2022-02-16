Những con giáp đổi vận sau 2 ngày tới, có cú phất lên lội ngược dòng, tay phải vét tài, tay trái vơ lộc

Tử vi chỉ ra tuổi Tý sẽ có những điểm sáng đáng kể trong tài lộc sau khi bước qua Rằm tháng Giêng. Bản mệnh sẽ bất ngờ được trao những cơ hội kiếm tiềm không thể ngờ đến, chỉ cần không ngại khó khăn, vất cả, con giáp tuổi Tý chắc chắn sẽ kiếm được một khoản không nhỏ, từ đó phất lên trông thấy đến hết tháng.

Người làm ăn có thể thử tìm cách mở rộng thị trường hoặc đối tượng khách hàng, hứa hẹn thành công nằm ngay trong tầm tay. Còn với người làm công ăn lương, tuổi Tý có thể sẽ để lại ấn tượng với lãnh đạo bởi thái độ nhiệt tình, trách nhiệm, nhờ đó mà hoàn toàn có cơ hội được thưởng nóng hoặc thăng chức, tăng lương. Tuổi Tý có quý nhân trợ giúp làm đâu thắng đó, thành quả gặt hái được hẳn sẽ khiến bạn hài lòng.

Người tuổi Mão không cần phải lo lắng đến chuyện chi tiêu trong khoảng thời gian tới đây, bởi tiền bạc từ các mối làm ăn, đầu tư, thưởng nóng giúp cho túi tiền của bạn luôn luôn rủng rỉnh. Qua Rằm, đặc biệt là 2 ngày tới, tuổi Mão được quý nhân đưa đường dẫn lối, đưa ra cho bạn những hướng đi mới trong công việc, thoát khỏi tình trạng nhàm chán, lối mòn, lặp đi lặp lại trước đó. Nhờ đó bản mệnh thu được khoản lộc lá lớn.

Túi tiền của tuổi Mão sẽ luôn luôn rủng rỉnh trong thời gian tới. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mão sẽ khổ tận cam lai, sự nghiệp tình duyên khởi sắc đáng mong chờ. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh thì năm nay sẽ là thời cơ hoàng kim để phát triển sự nghiệp, ai đang trong quá trình tìm kiếm hướng đi trong sự nghiệp sẽ tìm được đường đi đúng đắn.

Tuổi Tuất

Thời gian tới, tử vi chỉ ra người tuổi Tuất gặp được nhiều cơ hội hốt vàng hốt bạc. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể làm quen được với những đối tác, khách hàng đầy triển vọng, túi tiền của bạn ắt sẽ được rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, những thành tích xuất sắc bạn gặt hái được có thể khiến lãnh đạo có ấn tượng sâu sắc, chạm tay vào cơ hội thưởng nóng, thậm chí là thăng chức, tăng lương.

Tử vi chỉ ra người tuổi Tuất gặp được nhiều cơ hội hốt vàng hốt bạc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tuất sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng chăm chỉ sẽ càng gặt hái được nhiều thành tựu. Từ 2 ngày tới trở đi, tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, đây sẽ là lúc họ chuyển mình từ nghèo sang giàu, từ giàu thành giàu hơn. Họ không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, cuối năm thăng hoa mỹ mãn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.