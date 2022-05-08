Những con giáp đam mê mua sắm, thấy đồ hiệu là ‘chi mạnh tay’: Dần đam mê nhưng vẫn quan tâm chất lượng, Dậu thích kết thân với người mê mua sắm 

Trước khi mua một mặt hàng nào, người tuổi Dần rất quan tâm đến chất lượng của sản phẩm. Cùng là một món đồ, con giáp này rất ghét những thứ hàng lậu, chất lượng kém, mẫu mã không đẹp, chỉ dùng một vài lần là hỏng.

Do đó, mỗi khi mua đồ, người tuổi Dần đều dành thời gian để lựa chọn những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, còn giá thành cao hay thấp vốn không phải là vấn đề con giáp này tính đến.

Người tuổi Dần cảm thấy tốn nhiều tiền hơn nhưng được dùng sản phẩm tốt, tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng là vô cùng đáng giá. Còn những sản phẩm chất lượng không tốt, dù có rẻ thế nào đi chăng nữa thì mua cũng chỉ tốn tiền mà thôi.

Do có thói quen mua sắm này mà khi nhìn vào bề ngoài, người ta thường cho rằng người tuổi Dần có cuộc sống rất dư dả.

Tuổi Dậu

Không biết là vô tình hay cố ý, thế nhưng người tuổi Dậu luôn kết thân với những người bạn rất có gu ăn mặc, sẵn sàng tiêu xài cho những món đồ hàng hiệu đắt tiền.

Chính vì thế, người tuổi Dậu sao có thể chịu được cảnh mình là người duy nhất tụt hậu? Để bằng bạn bằng bè, con giáp này cũng sẽ nhịn ăn nhịn tiêu, dồn hết sức của mình để tiêu pha cho những món đồ bắt mắt.

Vì có gu ăn mặc nên những món đồ họ lựa chọn đều rất phù hợp với bản thân, chính vì thế, người tuổi Dậu cũng trở nên lung linh hơn nhiều trong mắt những người khác giới.

Tử vi 12 con giáp nhận thấy, ăn mặc, trang điểm xinh đẹp cũng giúp con giáp này tự tin hơn nhiều khi tụ tập với bạn bè, người tuổi Dậu cảm thấy việc mình đang làm là hoàn toàn chính xác.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão dù tạo ấn tượng là một người rất hiền lành, dịu dàng và hòa đồng với mọi người, tuy nhiên trên thực tế, con giáp này lại là người rất sĩ diện, lúc nào cũng muốn mình nổi bật trong mắt mọi người, được mọi người tung hô, khâm phục.

Và người tuổi Mão cảm thấy cách tốt nhất để gây ấn tượng chính là đầu tư vào vẻ bề ngoài của mình. Do đó, theo tuvingaynay.com con giáp này thường mua rất nhiều những sản phẩm hàng hiệu, ví dụ như quần áo, giày dép và đồ trang sức, những thứ mà người ngoài chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra.

Mặc những sản phẩm có chất lượng cao trên người, người tuổi Mão sẽ cảm thấy mình trở nên tự tin hơn nhiều, dường như mình đang đứng ở vị thế cao hơn người khác.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Ngọ ham hư vinh, con giáp này thích so đo với người khác. Nếu như nhìn bạn bè, đồng nghiệp sử dụng những món đồ quý giá, đắt tiền mà mình lại chỉ sử dụng những món đồ bình thường, người tuổi Ngọ sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Do vậy, con giáp thích mua sắm này lúc nào cũng sẵn sàng tiêu pha tiền bạc của mình vào chuyện mua sắm hàng hiệu, cho dù phải ăn uống tiết kiệm đi chăng nữa. Cảm giác dẫn đầu xu hướng khiến người tuổi Ngọ cảm thấy rất tự tin và thoải mái.

Cũng may, dùng tiền mua hàng hiệu cũng là một trong những động lực khiến những người tuổi Ngọ chăm chỉ hơn trong công việc.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn rất biết yêu thương, chăm sóc bản thân mình, con giáp này sẽ không để mình phải chịu thiệt thòi, sử dụng những thứ không tốt hay bị người khác coi thường.

Trong cuộc sống, người tuổi Thìn sẽ có nhiều cách khác nhau để hưởng thụ hay chiều chuộng bản thân, và một trong số đó chính là vung tiền cho những sản phẩm đắt tiền với chất lượng cao.

Khi cầm tiền trong tay, con giáp này thường không nghĩ đến việc tiết kiệm mà thường sẽ tiêu cho những món đồ mình yêu thích ngay.

Con giáp này là người rất sành sỏi trong lĩnh vực mua sắm nên không bao giờ quan tâm đến những mặt hàng có giá trị thấp, chất lượng kém, họ cho rằng những món đồ ấy không xứng với mình.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo.