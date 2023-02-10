Những con giáp đã mang mệnh phú quý lại sung sướng giàu sang từ 10h sáng Thứ 7 ngày 11/2: Chẳng cần lao lực hay bỏ ra quá nhiều tâm tư mà tài lộc vẫn chảy vào ào ào như thác đổ vào túi

Thìn sinh ra đã có tiền bạc, không chỉ tích cực của cải mà còn gặp tai ương. Bộ não của con giáp này rất linh hoạt. Thìn không chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền theo một cách. Ngoài công việc, Thìn còn có thể biết được những cơ hội kiếm tiền khác.

Tình yêu của người tuổi Thìn trong 10h sáng Thứ 7 ngày 11/2 này chính là tin vui dành cho Thìn. Người mà con giáp này yêu thầm bấy lâu nay bỗng tỏ tình với Thìn, báo hiệu một tình yêu thăng hoa rực rỡ. Người ấy thực sự cũng đã để ý Thìn từ lâu, chỉ đợi thời cơ mà thôi.

Tử vi 10h sáng Thứ 7 ngày 11/2 cho biết, tài lộc của họ thuận lợi, vận thế chuyển biến tốt đẹp, đồng thờitài lộc tăng giúp cho sự nghiệp thăng tiến. Đặc biệt, từ đây nhờ có phúc tinh soi chiếu, thần tài dúi tiền vào tay nên Thìn đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng an nhàn, công thành danh toại khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Thân có khả năng làm việc độc lập, hành động đặc biệt quyết đoán và tự tin. Họ không thích dựa dẫm vào người khác và luôn cố gắng tự mình hoàn thành tất cả mọi việc.

Họ thường đạt được thành tựu sau quá trình dài nỗ lực và đấu tranh bền bỉ. Con giáp tuổi Thân cũng sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Họ rất chân thành, nhiệt tình với bạn bè. Hơn nữa, người tuổi này thật thà, chính trực, đáng tin cậy nên thường có quý nhân vây quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Từ 10h sáng Thứ 7 ngày 11/2, tài vận của con giáp tuổi Thân tăng lên từng ngày. Họ được quý nhân giúp đỡ nên có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp của bản thân. Người làm công ăn lương sẽ có công việc mới trong khi những người làm kinh doanh buôn bán một vốn bốn lời. Có nhiều người tìm đến muốn hợp tác làm ăn với người tuổi Thân. Vì vậy, họ cần cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định

Tuổi Mão

Thời gian trước tuổi Mão phạm Thái Tuế, các bạn trải qua thời gian nhiều khó khăn và có thể sẽ gặp phải kẻ tiểu nhân phá đám.

Tuy nhiên, 10h sáng Thứ 7 ngày 11/2 nhờ có sao tốt là sao Đường Phù tương trợ nên người tuổi Mão không chỉ cải thiện được quan hệ xã hội mà còn thúc đẩy được sự nghiệp phát triển ở mức ổn định, dù rằng đánh giá một cách tổng quan thì vận thế cả năm chỉ dừng ở mức trung bình.

Trong lúc này, nhờ có sự xuất hiện của sao Thái Dương nên người tuổi Mão dễ gặp được quý nhân là nữ giúp đỡ, nhờ vậy mà trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống, các bạn không chỉ gặp hung hóa cát mà còn được trao cơ hội để thúc đẩy sự nghiệp đi lên, đường tài lộc cũng có phần được cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, trong 10h sáng Thứ 7 ngày 11/2 những người cầm tinh con mèo hãy lưu ý một chút đến những người bạn thuộc giới nữ quanh mình, có thể quý nhân sẽ ở ngay bên bạn thôi.

Nếu gặp được rồi, hãy lắng nghe ý kiến đóng góp của họ, tin rằng những người này sẽ mang lại cho các bạn những điều may mắn trong công việc cũng như trong cuộc sống.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm