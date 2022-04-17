Những cô vợ tuổi này có số vượng phu, có công giúp chồng từng bước tiến lên, tài vận rực sáng, gia đình hưng thịnh

Có thể tuổi trẻ cô có cuộc sống khá long đong khi đi tìm một nửa cuộc đời mình vì cô có tiêu chuẩn riêng, không dễ dàng chấp nhận kẻ không đáng mặt đàn ông.

Con giáp tuổi Dần mạnh mẽ từ trong trứng nước, từ khi là một cô gái từ nhỏ họ đã khao khát cuộc sống của những người giàu có.

Cô chẳng phải như những mẫu phụ nữ khác ngồi đó mà trông chờ hạnh phúc trên người đàn ông. Thay vì tiếp tục kiếm tìm người đưa cô đạt tới giấc mơ giàu có, cô quyết định tự mình thực hiện nó.

Nhưng nhờ quá trình này mà cô mới gặp được người đàn ông cùng chí hướng. Nhờ tâm đầu ý hợp mà cô hỗ trợ cho chồng rất nhiều trong sự nghiệp. Thậm chí, việc làm ăn rủi ro nếu nếu có bị phá sản cô vẫn rất mạnh mẽ.

Hơn ai hết con giáp tuổi Dần tin vào năng lực và khả năng thực sự của người đàn ông cô đã chọn. Đến lúc đó người chồng càng nhận ra giá trị thực sự của người phụ nữ ấy và càng quyết tâm hơn trên con đường sự nghiệp.

Thuận vợ thuận chồng thì tát biển Đông cũng cạn. Thế nên, chẳng cần phải nói, sự nghiệp của người đàn ông may mắn lấy phụ nữ tuổi Dần làm chồng sẽ thường thịnh vượng hơn những người khác.

Sự độc lập là yếu tố không thể thiếu với một người phụ nữ. Nó không chỉ là tự chủ về kinh tế mà còn về cả tinh thần.

Chỉ có độc lập tinh thần, phụ nữ mới có suy nghĩ và chính kiến của riêng mình, không đánh mất mình vì một người đàn ông nào cả.

Cho dù có rơi vào cảnh thất tình, họ cũng có thể vực dậy nhanh chóng sau những nỗi đau. Cho dù rơi vào đường cùng nghèo khó, họ vẫn có đủ năng lực nuôi sống bản thân mà không phải cúi đầu, bán rẻ tôn nghiêm để đổi lấy vật chất.

Phụ nữ độc lập, dù có dung mạo thế nào, đều có thể nhận được sự tôn trọng chân thành từ người khác, bởi vì mọi người dễ dàng nhìn nhận nội lực mạnh mẽ và giá trị bản thân vượt ra ngoài ngoại hình của họ.

Tuổi Tị - Cư xử đúng mực, khéo léo

Đừng cho rằng việc ngồi ăn uống không quan trọng, ngồi sao cũng được. Dáng điệu ngồi ăn cũng là một phương diện để chúng ta đánh giá tính cách một con người.

Có những người thích thể hiện sự "tự nhiên một cách vô tư" của họ bằng việc nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói, chân tay thì va đâu đổ đấy, nói chuyện thì chữ nghĩa lộn xộn, nước bọt thì bắn ra ngoài... Phụ nữ như vậy thì có cố cũng chẳng thể sang được.

Một người phụ nữ biết cư xử khéo léo và đúng mực mới thể hiện được trình độ bản thân và sự tôn trọng tối thiểu dành cho người đối diện. Và con giáp tuổi Tị làm tốt việc này hơn bất cứ ai khác.

Những người phụ nữ tuổi Tị luôn giúp chồng "nở mày nở mặt" với mọi người xung quanh. Có thể giản dị và tự nhiên khi ở nhà nhưng bước ra nơi công cộng thì không ồn ào tranh cãi, dùng cơm từ tốn và giữ phép tắc, đi đường thì thẳng lưng ngẩng cao đầu... Phong thái của một người cao sang, tri thức khiến ai cũng nể trọng.

Điều này không tự nhiên mà có được, nếu muốn luyện tập cũng chẳng phải việc dễ dàng. Những phụ nữ tuổi Tị đơn giản chỉ thể hiện khí chất của mình qua cách ứng xử thường ngày của mình. Điều này khiến đàn ông ở gần càng yêu, càng quý trọng họ và mong muốn có thật nhiều tiền để cưng chiều người phụ nữ của mình.

Đó là động lực không nhỏ để các ông chồng của con giáp tuổi Tị thực hiện khát khao danh vọng nhằm mục đích làm hài lòng người đẹp.

Và khi khó khăn ư? Đừng sợ họ bỏ bạn mà đi, những cô gái tuổi Tị sẽ ở bên, ân cần khơi dậy những nội lực bên trong bạn bằng những lời đường mật. Thậm chí họ muốn có cả giang sơn thì bạn cũng sẵn lòng không ngại khó, ngại khổ để thực thi "nhiệm vụ".

Tuổi Tuất - Có chỉ số cảm xúc cao, biết đối nhân xử thế

Trên thực tế, chỉ số cảm xúc góp phần không nhỏ vào thành công của phụ nữ, nhất là trong việc "quản" chồng. Vì thế, không lạ gì khi con giáp này là cánh tay phải đặc lực cho đấng lang quân của mình.

Một người phụ nữ như con giáp tuổi Tuất sẽ dễ dàng hòa đồng với người khác, cho người xung quanh cảm giác thoải mái khi tiếp xúc. Đây chính là nét quyến rũ hàng đầu, cũng là biểu hiện sự khôn ngoan của họ.

Hơn ai hết, người đàn ông của phụ nữ tuổi Tuất hiểu rằng cố ấy có năng lực đối nhân xử thế phải được tích lũy hàng ngày, thông qua quá trình trải nghiệm và quan sát mọi trường hợp xảy ra trong cuộc sống.

Theo Tử vi khoa học, mẫu phụ nữ thuộc con giáp này là con giáp vượng phu vì họ biết trân trọng chính bản thân nhưng không bao giờ kiêu ngạo hay xem nhẹ người khác. Dù tài năng nhưng họ vẫn xem chồng con là nhất.

Sự phong phú nội tâm và phẩm chất mà phụ nữ tuổi Tuất thể hiện qua thời gian khiến chồng của họ thực sự ngưỡng mộ và tán thưởng một cách chân thành. Nhờ đó mà gia đình hạnh phúc, nhà cửa luôn ấm êm, chan hòa, và đây là hậu phương vững chắc để đàn ông ra ngoài "chinh chiến" và thậm chí là làm những điều vĩ đại.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm