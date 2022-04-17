Những chòm sao này bị vận đào hoa ‘ám’, muốn trốn cũng không được, ‘cẩn thận’ cuối năm có hỷ sự

Kim Ngưu sẽ gắn bó sâu sắc với người bạn đời ấy và chia sẻ những khoảnh khắc, dự định cả đời này với họ. Chà! có vẻ như năm 2022 nhiều Ngưu sẽ kết hôn thì phải, đám cưới ngoài dự định nhưng rất hạnh phúc nha.

Là chòm sao tìm được tình yêu đích thực năm 2022, những người độc thân có khả năng kết giao với một người đặc biệt và bắt đầu một mối quan hệ trung thành và tận tâm mới trong năm nay.

Năm 2022 Ngưu sẽ đưa mối quan hệ của mình đi chậm như tốc độ của rùa nhưng tình cảm giữa hai người sẽ là thứ tình cảm rất đáng khen, đáng để học tập.

Cự Giải

Nếu cung hoàng đạo của bạn là Cự Giải, cuộc sống tình cảm của bạn sẽ bước sang trang mới.

Năm 2022 bạn sẽ gặp được người bạn đời tâm giao. Cung hoàng đạo nhạy cảm này do Mặt Trăng cai trị sẽ có những cảm xúc nồng nàn hơn trong chuyện tình cảm tình cảm vào khoảng thời gian cuối năm.

Cua nhỏ dễ bị “nghiện” người yêu và đỏ mặt trong giai đoạn này, thực ra để được một chòm sao có phẩm chất đáng quý như Cự Giải yêu là diễm phúc đó nha.

Mối quan hệ sẽ thâm nhập vào cuộc sống của Cự Giải sau quý đầu tiên của năm vì Mặt Trăng và sao Kim sẽ hướng tới ngôi nhà tình yêu thứ 5 của chòm sao này.

Giữa 2 người sẽ có một kết nối từ tâm hồn tới nhân cách, tâm trí Cua nhỏ sẽ tràn ngập hạnh phúc và mãn nguyện, ế lâu quá mới có người yêu, vui vẻ đến mức phấn khích cũng không sao cả.

Xử Nữ

Đây được dự đoán là một trong những cung hoàng đạo may mắn nhất trong tình yêu năm 2022.

Những người còn độc thân có thể tìm thấy tình yêu của đời mình ở người bạn cũ hoặc thông qua một số mối quan hệ quen biết từ bạn bè của người thân trong gia đình.

Khả năng cao 2 bạn sẽ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Thời điểm thích hợp để tiếp cận người yêu của Xử nữ là sau tháng 4 năm 2022.

Mối liên hệ giữa nhà thứ 7 và nhà thứ 11 sẽ phù hộ cho họ một mối quan hệ lâu dài và ổn định đến với Xử Nữ.

Giữa 2 bạn sẽ không phải giao tiếp nhiều nhưng tình cảm và cảm xúc của 2 bạn dành cho nhau sẽ tăng dần vào cuối năm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm