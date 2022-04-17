Những chòm sao này bị vận đào hoa ‘ám’, muốn trốn cũng không được, ‘cẩn thận’ cuối năm có hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 17/04/2022 22:29

Chúc mừng những chòm sao dưới đây gặp may mắn về tình duyên!

Những chòm sao này bị vận đào hoa ‘ám’, muốn trốn cũng không được, ‘cẩn thận’ cuối năm có hỷ sự - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Kim Ngưu

Là chòm sao tìm được tình yêu đích thực năm 2022, những người độc thân có khả năng kết giao với một người đặc biệt và bắt đầu một mối quan hệ trung thành và tận tâm mới trong năm nay.

Kim Ngưu sẽ gắn bó sâu sắc với người bạn đời ấy và chia sẻ những khoảnh khắc, dự định cả đời này với họ. Chà! có vẻ như năm 2022 nhiều Ngưu sẽ kết hôn thì phải, đám cưới ngoài dự định nhưng rất hạnh phúc nha.

Năm 2022 Ngưu sẽ đưa mối quan hệ của mình đi chậm như tốc độ của rùa nhưng tình cảm giữa hai người sẽ là thứ tình cảm rất đáng khen, đáng để học tập.

Cự Giải

Nếu cung hoàng đạo của bạn là Cự Giải, cuộc sống tình cảm của bạn sẽ bước sang trang mới.

Năm 2022 bạn sẽ gặp được người bạn đời tâm giao. Cung hoàng đạo nhạy cảm này do Mặt Trăng cai trị sẽ có những cảm xúc nồng nàn hơn trong chuyện tình cảm tình cảm vào khoảng thời gian cuối năm.

Cua nhỏ dễ bị “nghiện” người yêu và đỏ mặt trong giai đoạn này, thực ra để được một chòm sao có phẩm chất đáng quý như Cự Giải yêu là diễm phúc đó nha.

Mối quan hệ sẽ thâm nhập vào cuộc sống của Cự Giải sau quý đầu tiên của năm vì Mặt Trăng và sao Kim sẽ hướng tới ngôi nhà tình yêu thứ 5 của chòm sao này.

Giữa 2 người sẽ có một kết nối từ tâm hồn tới nhân cách, tâm trí Cua nhỏ sẽ tràn ngập hạnh phúc và mãn nguyện, ế lâu quá mới có người yêu, vui vẻ đến mức phấn khích cũng không sao cả.

Xử Nữ

Đây được dự đoán là một trong những cung hoàng đạo may mắn nhất trong tình yêu năm 2022.

Những người còn độc thân có thể tìm thấy tình yêu của đời mình ở người bạn cũ hoặc thông qua một số mối quan hệ quen biết từ bạn bè của người thân trong gia đình.

Khả năng cao 2 bạn sẽ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Thời điểm thích hợp để tiếp cận người yêu của Xử nữ là sau tháng 4 năm 2022.

Mối liên hệ giữa nhà thứ 7 và nhà thứ 11 sẽ phù hộ cho họ một mối quan hệ lâu dài và ổn định đến với Xử Nữ.

Giữa 2 bạn sẽ không phải giao tiếp nhiều nhưng tình cảm và cảm xúc của 2 bạn dành cho nhau sẽ tăng dần vào cuối năm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   12 chòm sao tử vi 12 chòm sao tình yêu chòm sao

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 1 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 2 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 3 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 4 giờ 41 phút trước
Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Tâm sự Eva 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người