Những cặp đôi con giáp nào hợp mệnh, lấy nhau về giàu ú ụ?

Là 2 con giáp rất khác nhau, tưởng như chẳng có gì hòa hợp, thế nhưng, Tỵ và Dậu lại là một cặp đôi tuyệt vời, biết bổ sung cho nhau những thiếu khuyết trong cuộc sống.

Tuổi Dậu hầu hết là những con người sống tình cảm, bị cảm xúc chi phối. Chính vì thế, khi gặp chuyện họ đều ít khi giữ được bình tĩnh, mà sẽ bối rối và không biết xử trí như thế nào. Khi gặp người tuổi Tỵ, họ cảm thấy như gặp được "chân ái" của đời mình, người có thể cho họ một chỗ dựa vững chắc, một lời khuyên xác đáng, một bờ vai để dựa vào. Họ có thể hỗ trợ nhau trong cả cuộc sống lẫn công việc. Tử vi trong 3 năm tới cặp đôi Dậu và Tỵ sẽ có quý nhân nâng đỡ nên sẽ gặp nhiều may mắm trong công danh, tài lộc cuộc sống cực kỳ viên mãn.

Tuổi Tỵ đa phần đều là những người hóm hỉnh, hài hước và tinh tế. Họ không thích buôn những câu chuyện tầm phào, vớ vẩn, mà thường đi thẳng vào vấn đề. Họ cũng thường là những người rất bình tĩnh, ý chí kiên định được thể hiện rõ trong những thời khắc khó khăn và chính điểm này đã đặc biệt thu hút những người tuổi Dậu.

Tuổi Mão và tuổi Sửu

Con giáp tuổi Mão và tuổi Sửu là một trong những cặp con giáp đẹp đôi nhất. Cả hai hợp nhau về tính cách, quan điểm sống nên hiếm khi mâu thuẫn, cãi vã. Sau khi về chung một nhà, người tuổi Mão dịu dàng, mềm mỏng, khéo vun vén cho gia đình. Người tuổi Sửu lại cần cù, chịu khó, luôn kiên trì, cố gắng để đạt được mục tiêu.

Người tuổi Mão lấy người tuổi Sửu thì sự nghiệp của hai vợ chồng ngày càng phất lên, phú quý tìm đến tận cửa.

Không chỉ sự nghiệp hanh thông, thuận lợi, cặp vợ chồng này còn có được gia đình hạnh phúc, hài hòa, ấm êm. Con cái của họ tự lập từ nhỏ, lớn lên thường giỏi giang, thành tài, là niềm tự hào của gia đình, dòng họ.

Tuổi Dậu và tuổi Sửu

Cặp đôi tuổi Dậu và tuổi Sửu chính là cặp đôi thường gặp nhiều xui xẻo tai ương trong cuộc sống. Trước đó, cặp đôi này chính là hai con giáp vướng nạn tam tai nên cuộc sống gặp nhiều điều không như ý muốn. Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới cặp đôi này sẽ được quý nhân phù trợ mọi việc làm đều diễn biến vô cùng thuận lợi tốt đẹp. Tử vi cho biết trong 3 năm tới cặp đôi tuổi Dậu và tuổi Sửu sẽ được bạn bè trợ giúp nên con đường công danh tài lộc sẽ lên như diều gặp gió

Trong tính cách thì cả tuổi Sửu và tuổi Dậu đều khá thận trọng trong cách tiếp cận cuộc sống, luôn tính toán cẩn thận từng đường đi nước bước chứ không hành động vội vàng, hấp tấp. Cả hai đều chọn cách giải quyết thực tế và ít khi thích mạo hiểm nên họ chính là cặp đôi ăn chắc mặc bền, cái gì là của họ thì không mất đi đâu được.

Đặc biệt, nếu là đối tác kinh doanh, cặp đôi tuổi Sửu và Dậu sẽ tạo thành một tập thể khá vững mạnh. Đây chính là hai con giáp luôn giữ chữ tín trong mọi việc của cuộc sống. Vì vậy, họ luôn tạo được lòng tin cho đối tác làm ăn chung với mình nhờ vậy mà họ cũng dễ dàng ăn nên làm ra.

(*) Thông tin chỉ mamg tính tham khảo, chiêm nghiệm