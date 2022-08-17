Những cặp đôi con giáp nào hợp mệnh, lấy nhau về giàu ú ụ?

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 14:25

Tử vi trong vòng những năm tới những cặp con giáp dưới đây sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nếu đến với nhau.

Tuổi Tỵ - Tuổi Dậu

Là 2 con giáp rất khác nhau, tưởng như chẳng có gì hòa hợp, thế nhưng, Tỵ và Dậu lại là một cặp đôi tuyệt vời, biết bổ sung cho nhau những thiếu khuyết trong cuộc sống.

Tuổi Tỵ đa phần đều là những người hóm hỉnh, hài hước và tinh tế. Họ không thích buôn những câu chuyện tầm phào, vớ vẩn, mà thường đi thẳng vào vấn đề. Họ cũng thường là những người rất bình tĩnh, ý chí kiên định được thể hiện rõ trong những thời khắc khó khăn và chính điểm này đã đặc biệt thu hút những người tuổi Dậu.

Tuổi Dậu hầu hết là những con người sống tình cảm, bị cảm xúc chi phối. Chính vì thế, khi gặp chuyện họ đều ít khi giữ được bình tĩnh, mà sẽ bối rối và không biết xử trí như thế nào. Khi gặp người tuổi Tỵ, họ cảm thấy như gặp được "chân ái" của đời mình, người có thể cho họ một chỗ dựa vững chắc, một lời khuyên xác đáng, một bờ vai để dựa vào. Họ có thể hỗ trợ nhau trong cả cuộc sống lẫn công việc. Tử vi trong 3 năm tới cặp đôi Dậu và Tỵ sẽ có quý nhân nâng đỡ nên sẽ gặp nhiều may mắm trong công danh, tài lộc cuộc sống cực kỳ viên mãn.

Tuổi Mão và tuổi Sửu

Con giáp tuổi Mão và tuổi Sửu là một trong những cặp con giáp đẹp đôi nhất. Cả hai hợp nhau về tính cách, quan điểm sống nên hiếm khi mâu thuẫn, cãi vã. Sau khi về chung một nhà, người tuổi Mão dịu dàng, mềm mỏng, khéo vun vén cho gia đình. Người tuổi Sửu lại cần cù, chịu khó, luôn kiên trì, cố gắng để đạt được mục tiêu.

Những cặp đôi con giáp nào hợp mệnh, lấy nhau về giàu ú ụ? - Ảnh 1
Người tuổi Mão lấy người tuổi Sửu thì sự nghiệp của hai vợ chồng ngày càng phất lên, phú quý tìm đến tận cửa.

Không chỉ sự nghiệp hanh thông, thuận lợi, cặp vợ chồng này còn có được gia đình hạnh phúc, hài hòa, ấm êm. Con cái của họ tự lập từ nhỏ, lớn lên thường giỏi giang, thành tài, là niềm tự hào của gia đình, dòng họ.

Tuổi Dậu và tuổi Sửu

Cặp đôi tuổi Dậu và tuổi Sửu chính là cặp đôi thường gặp nhiều xui xẻo tai ương trong cuộc sống. Trước đó, cặp đôi này chính là hai con giáp vướng nạn tam tai nên cuộc sống gặp nhiều điều không như ý muốn. Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới cặp đôi này sẽ được quý nhân phù trợ mọi việc làm đều diễn biến vô cùng thuận lợi tốt đẹp. Tử vi cho biết trong 3 năm tới cặp đôi tuổi Dậu và tuổi Sửu sẽ được bạn bè trợ giúp nên con đường công danh tài lộc sẽ lên như diều gặp gió

Trong tính cách thì cả tuổi Sửu và tuổi Dậu đều khá thận trọng trong cách tiếp cận cuộc sống, luôn tính toán cẩn thận từng đường đi nước bước chứ không hành động vội vàng, hấp tấp. Cả hai đều chọn cách giải quyết thực tế và ít khi thích mạo hiểm nên họ chính là cặp đôi ăn chắc mặc bền, cái gì là của họ thì không mất đi đâu được.

Đặc biệt, nếu là đối tác kinh doanh, cặp đôi tuổi Sửu và Dậu sẽ tạo thành một tập thể khá vững mạnh. Đây chính là hai con giáp luôn giữ chữ tín trong mọi việc của cuộc sống. Vì vậy, họ luôn tạo được lòng tin cho đối tác làm ăn chung với mình nhờ vậy mà họ cũng dễ dàng ăn nên làm ra.

(*) Thông tin chỉ mamg tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

Con giáp nào dễ bị lừa vì sợ người khác mất lòng, bị lợi dụng dễ như chơi ?

Con giáp nào dễ bị lừa vì sợ người khác mất lòng, bị lợi dụng dễ như chơi ?

Vì tính cách tin người và không bao giờ từ chối người khác nên các con tuổi dưới đây dễ bị người khác lợi dụng lòng tin nhiều lần.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc