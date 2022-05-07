Nhờ Thần Tài lâm môn, đúng 48h tới, 3 con giáp được ban vận may hiếm có, dễ dàng phát tài, vàng bạc sắm đầy nhà, hầu bao căng chặt

Tâm linh - Tử vi 07/05/2022 19:34

Những con giáp may mắn này sẽ có đường công danh vô cùng thuận lợi trong 48h tới.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão chính là con giáp hiền lành, yếu đuối nhưng thực chất bên trong họ là những người vô cùng mạnh mẽ trong thời gian trước đây. Trong khoảng thời gian qua, nguồn tài chính không hề dư dả nhưng lại có dấu hiệu hao tài tốn của vì tuổi Mão có nhiều hung tinh xung quanh khiến bản mệnh chi tiêu quá tay quá trán.

Tử vi cho biết, qua 48h tới, những người tuổi Mão sẽ dễ dàng phát tài nên được thần may mắn chiếu cố. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Mão vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng bởi có quý nhân luôn đi theo giúp đỡ.

Nhờ Thần Tài lâm môn, đúng 48h tới, 3 con giáp được ban vận may hiếm có, dễ dàng phát tài, vàng bạc sắm đầy nhà, hầu bao căng chặt - Ảnh 1
Tử vi cho biết, qua 48h tới, những người tuổi Mão sẽ dễ dàng phát tài nên được thần may mắn chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi hiền lành, nhân hậu, luôn sống chan hòa với tất cả mọi người nên luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. So với những con giáp khác, người tuổi Hợi được xem là con giáp được trời ban nhiều phước lành nhất, cuộc sống dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua một cách ngoạn mục.

Tử vi học có nói, trong 48h tới, những người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, con giáp sẽ tìm được cơ hội để thay đổi cuộc sống hiện tại, công việc có bước tiến triển mới kéo theo tài vận dồi dào. Tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân đưa đường dẫn lối giúp tuổi Hợi tìm được cơ hội thăng hoa về sau. 

Nhờ Thần Tài lâm môn, đúng 48h tới, 3 con giáp được ban vận may hiếm có, dễ dàng phát tài, vàng bạc sắm đầy nhà, hầu bao căng chặt - Ảnh 2
Tử vi học có nói, trong 48h tới, những người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn thông minh, lanh lợi, không từ bỏ mọi cơ hội tốt để phát triển cuộc sống lên tầm cao mới. Đa số những người tuổi Tỵ đều gặt hái nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, họ biết tận dụng ưu điểm của mình để vận dụng vào những hoàn cảnh cần thiết, nhờ vậy mà mọi thứ luôn diễn ra theo ý họ muốn.

Dự đoán 48h tới, những người tuổi Tỵ hãy chuẩn bị tinh thần vì sẽ có thần tài và quý nhân lâm môn. Người tuổi Tỵ vốn tài giỏi nên chỉ cần có cơ hội thì họ nhất định sẽ thăng hoa. Công việc tuổi Tỵ sẽ có bước chuyển biến mới, có khả năng được thăng chức tăng lương. 

Nhờ Thần Tài lâm môn, đúng 48h tới, 3 con giáp được ban vận may hiếm có, dễ dàng phát tài, vàng bạc sắm đầy nhà, hầu bao căng chặt - Ảnh 3
Dự đoán 48h tới, những người tuổi Tỵ hãy chuẩn bị tinh thần vì sẽ có thần tài và quý nhân lâm môn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong vòng 6 ngày tới (7/5 - 12/5), 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, tài lộc đầy tay, không thành đại gia thì tiền vàng cũng chất ngập két

Trong vòng 6 ngày tới (7/5 - 12/5), 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, tài lộc đầy tay, không thành đại gia thì tiền vàng cũng chất ngập két

Trong 6 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ nhận được lộc lớn, nếu không thành đại gia cũng có tiền vàng ngập két, cứ thế mà đổi đời.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn Tử vi con giáp may mắn Tử vi 3 con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi ngày mới tử vi 12 con giáp may mắn tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 2 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng