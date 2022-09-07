Nhờ Thần Tài ân sủng, 3 con giáp 'dễ trúng số độc đắc' gom hết vận may của thiên hạ trong 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 08:22

3 con giáp này sẽ gặp may mắn vô cùng 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp khôn khéo, cá tính lại biết suy tính trước sau nên rất dễ đạt được những ước nguyện của đời mình. May mắn, tài giỏi là thế nhưng vẫn có những lúc Tỵ phải đối mặt với những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, phải trầy da tróc vảy mới trụ vững được trước cuộc đời.

Tỵ hãy yên tâm, dù hiện tại có khốn khó, tận cùng đến mấy thì trong 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch, trời phật sẽ cho bạn vận may hiếm có. Lúc này, Tỵ chỉ cần nắm bắt tốt cơ hội sẽ đổi đời ngoạn mục, hốt hết tiền tài trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được.

Nhờ Thần Tài ân sủng, 3 con giáp 'dễ trúng số độc đắc' gom hết vận may của thiên hạ trong 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch - Ảnh 1
Tỵ là con giáp khôn khéo, cá tính lại biết suy tính trước sau nên rất dễ đạt được những ước nguyện của đời mình. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Không khôn lanh như Tỵ nhưng ở Dậu có sự chăm chỉ, cần cù và chịu khó. Họ không quản ngại vất vả, cũng không ngại dấn thân nên dù chậm nhưng chắc, Dậu vẫn đang từng ngày khẳng định vị trí của mình ở nơi làm việc.

Trong 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Dậu sẽ được cấp trên cất nhắc trên con đường công danh. Lúc này Dậu được tăng lương, số dư trong tài khoản cứ nhảy lên ngùn ngụt từng ngày khiến ngay chính con giáp này cũng choáng váng trước sự giàu có của mình.

Tuổi Tý

Tý là con giáp đứng đầu 12 con giáp, đấy chính là minh chứng cho sự tài giỏi, phúc phần của họ. Nếu người khác dễ dàng bằng lòng với những gì mình đang có thì Tý luôn đặt ra cho mình những mục tiêu thật cao và ra sức chinh phục nó.

Mọi ước mong, chờ đợi và cả những kì vọng của Tý sẽ được toại nguyện trong 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch. Tý may mắn đến mức, không chỉ tháng 8 âm lịch này mà cả những tháng cuối năm đến cả năm mới con giáp này cũng giàu cực giàu, sang cực sang, sung sướng hết phần thiên hạ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

3 con giáp kiếm bộn tiền, làm đâu trúng đó, giàu sang phú quý hết phần thiên hạ trong 9 ngày tới (7/9 - 15/9)

3 con giáp kiếm bộn tiền, làm đâu trúng đó, giàu sang phú quý hết phần thiên hạ trong 9 ngày tới (7/9 - 15/9)

9 ngày tới (7/9 - 15/9), tử vi chỉ ra có 3 con giáp siêu may mắn vì làm đâu trúng đó, gánh tiền về nhà, cuộc sống sau này sung sướng không ai bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi dậu tuổi tý

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng